$10 млрд за 750 МВт ИИ-мощностей: OpenAI подписала сделку с Cerebras

OpenAI подписала многолетнее соглашение с разработчиком царь-ускорителей Cerebras, который до 2028 поставит 750 МВт вычислительных мощностей. По данным CNBC, сумма сделки превышает $10 млрд. Идёт ли речь о продаже ИИ-ускорителей или предоставлении сервисов инференса, пока не уточняется.

«Вычислительная стратегия OpenAI заключается в создании отказоустойчивого портфеля, в рамках которого для различных рабочих нагрузок подбираются подходящие системы», — сообщила OpenAI, отметив высокую скорость инференса решений Cerebras, что ускорит генерацию ответов, обеспечит более естественное взаимодействие и позволит масштабировать использование ИИ в реальном времени для гораздо большего числа людей.

OpenAI использует комбинацию ускорителей AMD и NVIDIA, а также строит гигантские ЦОД на базе решений последней в рамках проекта Stargate. Кроме того, OpenAI сотрудничает с Google, у которой есть ускорители TPU, а также разрабатывает собственные ИИ-чипы в партнёрстве с Broadcom. Наконец, компания может повлиять на разработку нового поколения фирменных ускорителей Microsoft Maia. AWS тоже не прочь дать OpenAI свои ИИ-ускорители Trainium, но пока компании договорились лишь о масштабной аренде чипов NVIDIA.

Примечательно, что OpenAI ещё в 2017 году раздумывала, не купить ли Cerebras при участии Tesla, глава которой Илон Маск (Elon Musk) тогда всё ещё работал в OpenAI. На тот момент Cerebras было всего два года, а свой первый ускоритель WSE она представила только в 2019 году. Серьёзную поддержку компании оказала G42 из ОАЭ, но в итоге Cerebras оказалась от неё слишком зависима, так что сделка с OpenAI сыграет компании на руку в преддверии всё откладывающегося выхода на биржу.

