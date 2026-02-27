Amazon вложит в OpenAI $50 млрд, OpenAI в ответ потратит $100 млрд на 2 ГВт мощностей Trainium

OpenAI и Amazon объявили о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве с целью ускорения инноваций в области ИИ для предприятий, стартапов и конечных потребителей по всему миру. В рамках многолетнего соглашения Amazon инвестирует в OpenAI $50 млрд — $15 млрд первым траншем, а затем еще $35 млрд в ближайшие месяцы при выполнении определённых условий.

AWS и OpenAI совместно создадут среду выполнения с сохранением состояния (Stateful Runtime Environment) на базе моделей OpenAI, которая будет доступна в Amazon Bedrock для создания приложений и агентов генеративного ИИ. Подобное окружение позволяет разработчикам сохранять контекст, запоминать предыдущую работу, работать с различными программными инструментами и источниками данных, а также получать доступ к вычислительным ресурсам. Новинка будет интегрирована с Amazon Bedrock AgentCore и инфраструктурными сервисами, чтобы приложения и ИИ-агенты клиентов работали согласованно с остальными приложениями инфраструктуры, работающими в AWS.

AWS также станет эксклюзивным сторонним поставщиком облачных услуг для платформы OpenAI Frontier, позволяющей компаниям создавать, развёртывать и управлять командами ИИ-агентов, работающих в реальных бизнес-системах с общим контекстом. По мере перехода компаний от экспериментов к внедрению ИИ в производство, Frontier упрощает быструю, безопасную и глобальную интеграцию ИИ-технологий в существующие рабочие процессы. Кроме того, OpenAI и Amazon будут сотрудничать в разработке пользовательских моделей для работы с приложениями Amazon, ориентированными на клиентов.

AWS и OpenAI также сообщили о расширении ещё на $100 млрд более раннего соглашения о многолетнем стратегическом партнёрстве стоимостью $38 млрд, в рамках которого AWS обязалась предоставлять OpenAI в течение семи лет доступ к ускорителям NVIDIA. Расширенное соглашение со сроком действия 8 лет включает в себя обязательство OpenAI использовать около 2 ГВт мощностей на базе ускорителей Trainium, чтобы поддерживать спрос на Stateful Runtime, Frontier и другие рабочие нагрузки. Это обязательство распространяется как на чипы Trainium3, так и на чипы следующего поколения Trainium4, которые появятся в 2027 году и получат технологию NVIDIA NVLink.

Сегодняшний день оказался богатым на события для OpenAI. Компания объявила о привлечении $110 млрд инвестиций в рамках раунда финансирования с предварительной оценкой её рыночной стоимости в $730 млрд, что значительно больше оценки в $500 млрд в октябре 2025 года. Лидером раунда стала Amazon с инвестициями в $50 млрд, за ней следуют NVIDIA и SoftBank, инвестировавшие по $30 млрд. Компания заявила, что ожидает, что к раунду присоединятся и другие инвесторы.

Ранее Anthropic, ключевой конкурент OpenAI, закрыл раунд финансирования на $30 млрд, подняв капитализацию до $380 млрд. У компании долгие и тесные отношения с AWS, которая развернула для стартапа один из крупнейших в мире ИИ-кластеров Project Rainier. Впрочем, Anthropic тоже старается диверсифицировать поставки вычислительных мощностей — она заключила контракты с Microsoft (на чипы NVIDIA), а также с Google (на TPU).

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: