Мощность ИИ ЦОД OpenAI утроилась в 2025 году, достигнув 1,9 ГВт

OpenAI Group PBC раскрыла информацию о финансовых показателях и ходе строительства дата-центров. По последним данным, её годовой регулярный доход (ARR), поступающий в основном от подписок, достиг в 2025 году $20 млрд. Для сравнения, в 2024 году он составлял $6 млрд, а годом ранее — $2 млрд. Мощность ЦОД выросла с 200 МВт до 1,9 ГВт, сообщает Silicon Angle.

Синхронный рост доходов и вычислительных мощностей приблизительно на порядок за последние три года — не случайность. Представитель компании объявил, что OpenAI увязывает инвестиции в ЦОД по мере роста OpenAI с учётом достигнутых результатов и показателей спроса. Это позволяет избежать инвестиций в будущее, не обеспеченных реальными доходами.

В OpenAI заявили, что компания работает не только над расширением ИИ-инфраструктуры, но и над тем, чтобы сделать её более экономически эффективной. Так, OpenAI снизила стоимость инференса до менее $1 за миллион токенов, отчасти благодаря комбинированному использованию оборудования разных типов.

Сообщается, что передовые модели обучаются на наиболее производительном оборудовании, а масштабные нагрузки инференса приходятся на более дешёвую инфраструктуру. О каких именно чипах для недорогой инфраструктуры идёт речь, пока не сообщалось, но не исключено, что компания на деле использует такие же дорогие новейшие ускорители, как и при обучении. Дело в том, что самые производительные ИИ-чипы являются и самыми экономически эффективными.

Поиск способов снизить стоимость оборудования в будущем, вероятно, станет даже большим приоритетом для OpenAI. В сентябре появилась информация, что компания закончит 2025 год с убытками $8 млрд, на $1,5 млрд выше, чем ожидалось изначально. В 2026 году, по некоторым оценкам, убытки составят $17 млрд.

Некоторые источники свидетельствуют, что попытки компании разработать кастомные чипы и строить дата-центры — часть плана по снижению стоимости инфраструктуры. В 2025 году OpenAI подписала соглашение с Broadcom на $10 млрд о разработке собственных ИИ-ускорителей. Отдельно компания работает с подконтрольным SoftBank Group бизнесом SB Energy над строительством дата-центров Stargate на основе индивидуального проекта.

Последние данные топ-менеджеров компании позволяют составить представление о долгосрочных планах обеспечения роста выручки. В частности предполагается, что на рынке ИИ будут развиваться новые модели монетизации. Речь идёт о «лицензировании, соглашениях на основе интеллектуальной собственности и ценообразовании, ориентированном на результат». Ещё один важнейший компонент стратегии роста OpenAI — реклама.

В OpenAI подчёркивают, что планы развития компании также отдают приоритет использованию ИИ-агентов и прочим инструментам автоматизации рабочих процессов. Компания, как утверждается, акцентирует внимание на помощи пользователям в автоматизации задач в самых разных сферах. Ещё один приоритет — обеспечение моделям более длинного контекста диалогов.

