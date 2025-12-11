OpenAI заключила с Deutsche Telecom соглашение о многолетнем сотрудничестве в сфере ИИ

Deutsche Telecom (DT) заключила стратегическое многолетнее соглашение о партнёрстве с OpenAI. Компании намерены внедрять передовые ИИ-технологии в экосистеме компании, включая внутренние процессы и клиентские сервисы. Пилотные программы стартуют в I квартале 2026 года, сообщает блог IEEE ComSoc.

DT намерена внедрить ChatGPT Enterprise в масштабах всей компании, используя ИИ для оптимизации ключевых функций, включая:

обслуживание клиентов с помощью виртуальных ассистентов, способных обрабатывать вопросы по биллингу, тарифам, роумингу, сбоям и др;

оптимизацию внутренних процессов, с использованием внутренних ИИ-помощников для повышения эффективности работы;

оптимизацию сетевых операций, в том числе управления сетями и развитие более автономных «самоисцеляющихся» сетей.

Партнёрство способно подкрепить стремление DT стать одним из лидеров европейской облачной ИИ-инфраструктуры, особое внимание уделяется достижению цифрового суверенитета. В числе предыдущих инициатив компании можно отметить создание Sovereign Cloud в 2021 году силами подразделения T-Systems и Google Cloud. В начале 2025 года был предложен пакет T Cloud Suite, обеспечивавший доступ к суверенным публичным, частным и ИИ-облакам с использованием гибридной инфраструктуры. При поддержке NVIDIA начато строительство Industrial AI Cloud в Мюнхене, запуск которого запланирован на I квартал 2026 г.

По мнению экспертов, интеграция ИИ-технологий OpenAI усилит позиции DT в роли поставщика полного стека решений для корпоративных клиентов, от связи и ЦОД до специализированного ПО. Эксперты подчёркивают, что ИИ ЦОД в Германии и Европе не особенно много, благодаря чему операторы уровня DT и другие компании могут развиваться в этой нише, не опасаясь сильной конкуренции. В США ИИ ЦОД значительно больше, но попытки телеком-операторов конкурировать с гиперскейлерами на рынке ЦОД провалились. При этом масштаб проектов в США значительно больше.

По словам представителя Tekonyx, интеграция продуктов OpenAI позволит использовать инструменты разработки на основе ChatGPT для создания проприетарных информационных систем — Operational Support Systems (OSS) и Business Support Systems (BSS), связанных с техническим обеспечением работы сети и бесперебойности бизнес-процессов. Ожидается, что это откроет новые источники дохода, благодаря предложению edge-вычислений корпоративным клиентам, отраслевых ИИ-решений для медицины, ретейла и производства, интегрированных частных 5G-сетей и ИИ-пакетов для промышленных логистических хабов.

Подчёркивается, что телеком-операторы могут сыграть значительную роль в организации инференса на периферии, а также хостинге специализированных моделей, которые стоит эксплуатировать поблизости от источника пользовательских данных. Более того, такие операторы будут обеспечивать связью неооблачных провайдеров уровня CoreWeave, Lambda Labs, Digital Ocean, Vast.AI и др. Поэтому OpenAI стремится заранее занять нишу сотрудничества с телеком-бизнесом.

По словам других экспертов, такая модель партнёрства особенно перспективна для европейских операторов: Orange, Telefonica и др. При этом воспроизведение модели требует крупных инвестиций и масштабов развёртывания. Новое сотрудничество переводит DT из статуса пользователя ИИ в статус партнёра по разработке. В то же время OpenAI организует взаимодействие и с другими операторами — в Евросоюзе, США, Индии, Южной Корее и др. Например, компания имеет соглашения различного рода с T-Mobile US, SK Telecom, Circles, Rakuten, Orange, Jio и Airtel.

Имея более 261 млн клиентов мобильных сервисов по всему миру, Deutsche Telekom имеет мощную основу для масштабного внедрения ИИ. Новое партнёрство с OpenAI знаменует переход компании от пилотных проектов к крупномасштабным продуктам, приносящим пользу всем абонентам.