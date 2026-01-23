OpenAI готовит крупнейший в своей истории раунд финансирования на $50 млрд при участии инвесторов Ближнего Востока

Согласно появившимся в прессе сообщениям, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) проводит в ОАЭ переговоры о привлечении инвестиций для грядущего раунда финансирования объёмом до $50 млрд, передают источники Bloomberg. Условия ещё не утверждены, но ожидается, что раунд будет завершён в I квартале 2026 года.

Всего три месяца назад OpenAI завершила продажу акций на сумму $6,6 млрд с оценкой рыночной стоимости в $500 млрд. До этого, в марте 2025 года компания провела раунд финансирования на $40 млрд, возглавляемый SoftBank при участии Microsoft и других крупных игроков, таких как Coatue, Altimeter и Thrive. Любопытно, что Anthropic тоже намерена привлечь инвестиции с Ближнего Востока, но не очень этому рада.

Как пишет ресурс eWeek, суверенные фонды Ближнего Востока стали доминирующей силой в глобальных инвестициях в ИИ, вложив только в 2025 году $66 млрд в ИИ и цифровую инфраструктуру, что является самой большой долей инвестиций в ИИ в мире. Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии (PIF) в прошлом году выделил $36,2 млрд на инициативы в области ИИ, в то время как Mubadala из ОАЭ инвестировала $12,9 млрд в ИИ и цифровые активы. Вместе семь крупнейших фондов Персидского залива представляли 43 % всего суверенного капитала, инвестированного в мире в 2025 году, вложив рекордную сумму $126 млрд.

Как сообщила ранее Deloitte, суверенные фонды Персидского залива рассматривают ИИ как «стратегический актив», а не как спекулятивную игру. Согласно прогнозам, опубликованным в начале этого месяца, к 2030 году доля ИИ в ВВП ОАЭ составит 14 %, а в ВВП Саудовской Аравии — 12,4 %.

Новый раунд нацелен на выполнение масштабных инфраструктурных проектов, уже находящихся в стадии реализации. OpenAI заключила партнёрское соглашение с G42, поддерживаемой инвестиционной компанией Mubadala, для разработки кластера ЦОД мощностью 5 ГВт в Абу-Даби — части более масштабного проекта Stargate. Как отметил eWeek, фонды из Абу-Даби за последний год инвестировали $31 млрд во французские ЦОД и $40 млрд в американские объекты, а консорциум во главе с MGX из Абу-Даби в октябре 2025 года заключил сделку на $40 млрд по приобретению Aligned Data Centers.

Согласно анализу EY, за первые девять месяцев 2025 года суверенные фонды благосостояния участвовали в венчурных сделках в сфере ИИ на общую сумму $46 млрд, что составляет почти половину всех венчурных инвестиций в ИИ за год. Геополитические последствия этого подхода не менее значительны. В США приветствуют инвестиции стран Персидского залива в ЦОД и полупроводники как способ противодействия влиянию Китая на цепочки поставок в сфере ИИ. К 2035 году на регион Персидского залива может приходиться 5-10 % новых глобальных развёртываний ИИ-ускорителей, что позиционирует страны Ближнего Востока как критически важных партнёров по инфраструктуре для американских ИИ-компаний.

