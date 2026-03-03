Саудовский «город будущего» Неом заключил сделку с DataVolt о строительстве ЦОД гиперскейл-уровня за $5 млрд

Строящийся на северо-западе Саудовской Аравии «город будущего» Неом (Neom) заключил соглашение с саудовской DataVolt в рамках общей стратегии развития плавучего района Oxagon по созданию ИИ-экосистемы с питанием от исключительно возобновляемых источников энергии. Стоимость проекта составляет $5 млрд, сообщает Computer Weekly.

Как сообщает Forbes, национальные средства направляются на реализацию инициативы Project Transcendence стоимостью $100 млрд, предусматривающей строительство суверенной ИИ-инфраструктуры. DataVolt обязалась потратить $5 млрд на строительство кампуса ЦОД мощностью 1,5 ГВт. Как заявил представитель Oxagon, соглашение с DataVolt закладывает основу для использования первых в Саудовской Аравии «зелёных» мощностей для ИИ-систем. Кроме того, эта договорённость обеспечит стране необходимые вычислительные мощности для укрепления позиций королевства в регионе и мире.

В рамках соглашения Oxagon будет сдавать DataVolt землю в аренду и обеспечит поддержку ключевой инфраструктуры. Как ожидается, объект будет работать с нулевым выбросом. Передовые технологии охлаждения будут применяться для повышения эффективности оборудования и снижения потребления воды и электричества.

Расположение Oxagon на побережье Красного моря расширяет возможности подключения проекта к другим информационным хабам. Доступ к подводным оптоволоконным кабелям гарантирует низкую задержку, а близость к источникам возобновляемой энергии, «зелёным» водородным проектам и расширяющаяся промышленная база района усиливает его позиции в стремлении превратиться в инфраструктурный хаб глобального масштаба.

Соглашение с DataVolt укладывается в более широкую национальную стратегию. Саудовская Аравия активно инвестирует в ИИ, цифровую инфраструктуру и «умные» города в рамках долгосрочного плана экономической трансформации. Ключевая роль отводится Неому, включая «флагманские» проекты вроде The Line и Oxagon, оптимизированные для создания цифровых экосистем. Планы могут оказаться под угрозой, поскольку ситуация в регионе оказалась непредсказуемой на фоне событий последних дней, от которых уже пострадали зоны доступности AWS в ОАЭ и Бахрейне.

