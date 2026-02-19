Humain из Саудовской Аравии инвестировала $3 млрд в стартап xAI Илона Маска

Компания Humain из Саудовской Аравии объявила об инвестициях в размере $3 млрд в стартап xAI Илона Маска (Elon Musk) в рамках раунда финансирования серии E на общую сумму в $20 млрд, который завершился незадолго до приобретения стартапа компанией SpaceX. Humain заявила, что в результате сделки стала «значительным миноритарным акционером» xAI. Её активы будут конвертированы в акции SpaceX — примерно 0,24 % в новой объединённой компании стоимостью $1,25 трлн, согласно оценкам Bloomberg.

Humain отметила, что участие в раунде серии E укрепляет её роль как масштабного, долгосрочного стратегического инвестора, способного поддерживать компании на разных этапах роста, предоставляя при этом комплексные возможности ИИ в четырёх основных областях: дата-центры следующего поколения; высокопроизводительная инфраструктура и облачные платформы; передовые ИИ-модели; трансформационные решения в области ИИ.

Инвестиции являются продолжением партнёрства, объявленного Humain и xAI в ноябре 2025 года, в рамках которого компании договорились о строительстве инфраструктуры ИИ-ЦОД мощностью 500 МВт. Ранее Humain создала совместное предприятие с AMD и Cisco для наращивания мощностей дата-центров в Саудовской Аравии. Также Humain заявила о партнёрстве с AWS с целью развёртывания в кампусе AI Zone в Эр-Рияде до 150 тыс. ИИ-ускорителей для предоставления в дальнейшем вычислительных мощностей и ИИ-сервисов из Саудовской Аравии клиентам со всего мира.

Как отметил Bloomberg, суверенные фонды Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, контролирующие более $4 трлн, сделали ИИ центральным элементом диверсификации экономики своих стран, ставших ключевыми игроками в ИИ-отрасли, готовой изменить многие аспекты повседневной жизни.

