xAI привлекла $20 млрд в раунде финансирования, возглавленном NVIDIA и Cisco

ИИ-стартап xAI, основанный и поддерживаемой Илоном Маском (Elon Musk), объявил о том, что привлёк $20 млрд в ходе раунда позднего финансирования. В раунде серии E приняли участие NVIDIA и Cisco, сообщает Silicon Angle. К ним присоединились Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research, Qatar Investment Authority, MGX, Baron Capital Group и другие инвестиционные структуры. В ноябре сообщалось, что следующий раунд финансирования позволит оценить компанию в $230 млрд.

Компания намерена использовать капитал для расширения своей ИИ-инфраструктуры. Она обучает флагманские ИИ-модели серии Grok с использованием суперкомпьютеров Colossus. Недавно Маск анонсировал, что компания приобрела новый дата-центр для увеличения вычислительной мощности. По слухам, ЦОД находится недалеко от электростанции, которую xAI строит, чтобы удовлетворить растущие потребности Colossus в энергии. По данным Маска, запланированные доработки Colossus увеличат энергопотребление до 2 ГВт.

Маск уже похвалил недавно представленные ускорители NVIDIA Rubin. Судя по новостям об участии NVIDIA в финансировании xAI, высока вероятность, что новые чипы будут активно применяться для расширения проекта Colossus. Помимо строительства новой инфраструктуры, xAI будет использовать собранные средства для запуска новых продуктов. Компания объявила, что речь идёт о разработках как для пользовательского, так и для корпоративного рынков.

В декабре 2025 года xAI представила корпоративную версию Grok, предусматривающую интеграцию Google Drive. Сотрудники компаний могут использовать чат-бот для поиска материалов, хранящихся в облачном хранилище. Тариф Grok Enterprise также предусматривает доступ к инструментам по обеспечению кибербезопасности. Использующие его организации могут задавать настройки доступа и использовать собственные ключи шифрования для защиты бизнес-данных.

В ближайшие месяцы xAI намерена обеспечить интеграцию со сторонними сервисами помимо Google Drive. Компания также добавит и новые функции, включая возможность создания кастомных ИИ-агентов. Обновления должны выйти одновременно с премьерой флагманской ИИ-модели Grok 5. Компания сообщила, что её обучение уже началось.

Последний раунд финансирования состоялся всего через неделю после того, как OpenAI, по слухам, получила $22,5 млрд от ключевого инвестора SoftBank Group. Средства поступили в рамках раунда финансирования на $40 млрд, объявленного ещё в марте 2025 года. Как и xAI, компания OpenAI активно строит инфраструктуру ИИ ЦОД для поддержки обучения ИИ-моделей нового поколения.

