xAI потратит $375 млн на аккумуляторное хранилище Tesla Megapack и построит солнечную электростанцию для ИИ ЦОД Colossus

Компания xAI намерена разместить аккумуляторные энергохранилища Tesla Megapack стоимостью более $375 млн при суперкомпьютерном кластере Colossus 2, сообщает Datacenter Dynamics.

Утверждается, что ЦОД Colossus способен вместить до 350 тыс. ИИ-ускорителей. По некоторым данным, для обеспечения энергоснабжения Colossus II компания xAI намерена импортировать в США целую электростанцию. Ранее в 2025 году она столкнулась в некоторыми проблемами после того, как стало известно о размещении большого количества газовых генераторов на территории кампуса Colossus 1. Попутно компания установила 168 Tesla Megapack. Недавно xAI также подала заявку на создание солнечной электростанции на территории площадью почти 37 га к северу и югу от ЦОД Colossus 1.

В 2024 году стартап Маска запустил свой первый суперкомпьютер Colossus в новом ЦОД на территории бывшего производства Electrolux в Мемфисе. Сообщается, что в дата-центре мощностью 250 МВт установлены порядка 200 тыс. ИИ-ускорителей. Впрочем, по словам Маска, в конечном итоге он намерен развернуть в Мемфисе 1 млн. передовых ИИ-чипов.

Megapack — это модульные, крупногабаритные контейнерные системы на литий-ионных аккумуляторах, разработанные Tesla для коммунальных и коммерческих нужд. Каждый модуль Megapack имеет ёмкость до 4 МВт∙ч. Не так давно Tesla стала продвигать BESS Megapack в качестве оптимального решения для питания ИИ ЦОД. Дело не только и не столько в возможности резервного питания от АКБ, сколько в возможности сглаживания всплесков энергопотребления ИИ ЦОД во время обучения моделей. А для тех, кто хочет сэкономить, Redwood Materials, основанная одним из соучредителей Tesla, предлагает энергохранилища на базе б/у аккумуляторов электромобилей.

