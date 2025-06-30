Б/у автоаккумуляторы запитали ИИ ЦОД с 2 тыс. ускорителей

В США заработал дата-центр на 2 тыс. ускорителей, оснащённый энергохранилищем с аккумуляторами, ранее применявшимися в электромобилях. Речь идёт о совместном проекте Redwood Materials и Crusoe — участнице проекта Stargate, курируемого компанией OpenAI, сообщает Bloomberg. Проект Crusoe и Redwood был реализован за четыре месяца.

Спрос на «чистую» энергию растёт, подстёгиваемый ростом числа ИИ ЦОД. Благодаря аккумуляторным энергохранилищам можно запасать энергию, поступающую от магистральных электросетей и возобновляемых источников впрок с последующей стабильной подачей для питания серверов.

Дата-центр на 2 тыс. ускорителей находится в кампусе Sparks в Неваде — именно там компания утилизирует аккумуляторы электромобилей в промышленных масштабах. По словам её представителя, новая система на 12 МВт использует сотни старых АКБ общей ёмкостью 62 МВт∙ч, а солнечные панели помогают напитать их энергией. По словам Redwood, это крупнейшая микросеть в Северной Америке, но компания уже нацелена на реализацию в 20–100 раз масштабнее.

Redwood основана одним из соучредителей Tesla Джей Би Страубелом (JB Straubel) в 2017 году. Компания занимается выпуском материалов для аккумуляторов и переработкой отработавших АКБ. Это один из крупнейших переработчиков аккумуляторов в Северной Америке. Модули АКБ, характеристики которых уже не позволяют использовать их в электромобилях, всё ещё годятся для создания энергохранилищ, например, в сочетании с проектами ветряной и солнечной энергетики. Именно эта сфера применения станет основной для проектов нового подразделения — Redwood Energy.

Компания сравнивает такие проекты с «домом престарелых для батарей». Такие АКБ вдвое дешевле новых Li-Ion систем, но обеспечивают почти ту же производительность. В прошлом году Redwood выручила $200 млн на переработке АКБ и теперь ожидает значительного увеличения денежных поступлений во II половине 2025 года по мере развёртывания новых энергохранилищ.

Как сообщил представитель Crusoe (Crusoe Energy), одним из важных факторов при реализации энергетических проектов является скорость, поскольку многие компании, подавшие заявки на подключение к сетям, оказываются в очередях на 5–10 лет. ИИ-суперкомпьютер Colossus компании xAI, которая вместе с Tesla принадлежит Илону Маску (Elon Musk), оснащён аккумуляторами Tesla MegaPack. Подобные BESS компания теперь предлагает и другим ЦОД.

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