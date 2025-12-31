SoftBank успела завершить рекордные инвестиции в OpenAI на $40 млрд и стать одним из крупнейших акционеров

Японская холдинговая компания SoftBank Group Corp. объявила в среду, 31 декабря, что полностью выполнила обязательство инвестировать в OpenAI $40 млрд в рамках сделки, заключённой в марте этого года. Структура сделки включает прямые инвестиции SoftBank в сочетании с синдицированными совместными инвестициями от других инвесторов.

Согласно заявлению SoftBank, она направила стартапу 26 декабря в рамках второго этапа закрытия инвестиционной сделки сумму в размере $22,5 млрд, в результате чего её доля в OpenAI теперь составляет приблизительно 11 %.

На первом этапе японская компания инвестировала в OpenAI в апреле 2025 года $7,5 млрд через свой венчурный фонд SoftBank Vision Fund 2, занимающийся инвестициями в ИИ-компании. SoftBank сообщила, что OpenAI также получил синдицированные соинвестиции от других инвесторов на сумму $11 млрд, в результате чего общая сумма её инвестиций в стартап из Сан-Франциско (США) составила $41 млрд.

Как отметило агентство Reuters, после объявления о сделке с SoftBank рыночная стоимость OpenAI составила, по оценкам PitchBook, $300 млрд, а после вторичного размещения акций в октябре его капитализация выросла до $500 млрд.

SoftBank на протяжении многих лет активно инвестирует в технологические компании и ИТ-инфраструктуру. Она одной из первых вложилась в производителя ИИ-ускорителей NVIDIA. На этой неделе SoftBank также объявила о покупке инвестиционной компании DigitalBridge, специализирующейся на финансировании строительства центров обработки данных.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: