SoftBank приобрела DigitalBridge за $4 млрд, вероятно, ради Vantage Data Centers, которая строит ЦОД OpenAI Stargate

 
Японская SoftBank Group заключила сделку по покупке DigitalBridge Group за $4,04 млрд. Это частная инвестиционная компания, вкладывающая средства в технобизнесы, сообщает Silicon Angle. Завершить сделку компании намерены во II полугодии 2026 года. Глава DigitalBridge Марк Ганзи (Marc Ganzi) сохранит свой пост и после покупки.

Компании объявили сделку с оплатой полностью за наличные средства (без расчётов ценными бумагами и другими активами). SoftBank заплатит по $16 за акцию DigitalBridge, на 16 % выше последней цены акций компании, на которую не влияли новости о покупке. В первой половине декабря уже сообщалось, что компании ведут переговоры о сделке.

DigitalBridge, акции которой торгуются на фондовой бирже в Нью-Йорке, управляет активами на сумму порядка $108 млрд. В частности, под её управлением находится Vantage Data Centers Management Company — известный застройщик ЦОД, помогающий OpenAI Group в реализации проекта Stargate стоимостью более $15 млрд в Висконсине. Ожидается, что на объекте разместят четыре ИИ ЦОД общей вычислительной мощностью около 1 ГВт.

Vantage работает над ещё более крупным проектом в Техасе. Объект Frontier стоимостью более $25 млрд будет включать 10 дата-центров, оптимизированных для ИИ-серверов с жидкостным охлаждением. Параллельно Vantage строит и более десятка других объектов по всему миру. DigitalBridge владеет и долей в лондонской AtlasEdge, специализирующейся на ЦОД для периферийных вычислений — относительно небольших кластерах серверов, расположенных ближе к конечным пользователям.

Источник изображения: SoftBank

DigitalBridge также инвестировала в многочисленные компании, занимающиеся сетевой инфраструктурой, в т.ч. строителей вышек сотовой связи и интернет-провайдеров. В портфолио имеется и компания Boingo Wireless Inc., управляющая беспроводными сетями на объектах вроде аэропортов.

В результате покупки SoftBank не только получит портфолио компаний, управляемых DigitalBridge, но и бизнес, связанный с кредитованием технологической инфраструктуры — DigitalBridge Credit, предоставляющий кредиты для проектов строительства ЦОД. Кроме того, у компании имеется венчурное подразделение, поддерживающее стартапы на рынке дата-центров и в смежных отраслях, например — в сфере кибербезопасности.

Занимающиеся бизнес-инвестициями компании уровня DigitalBridge нередко имеют право голоса при принятии бизнес-решений в своём портфолио. После сделки SoftBank может использовать это преимущество для развития других направлений своего бизнеса. У SoftBank имеется дочерняя компания SB Energy, занимающаяся системами возобновляемой энергии в США. В теории операторы ЦОД, поддерживаемые DigitalBridge, могли бы закупать энергию для будущих объектов именно у неё. Кроме того, они могли бы расширить использование чипов, разработанных Arm Holdings — с некоторых пор SoftBank владеет в ней контрольным пакетом акций.

