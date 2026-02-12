Объём сделок по слияниям и поглощениям на мировом рынке ЦОД бьёт рекорды

В 2025 году объём сделок по слияниям и поглощениям (M&A) на глобальном рынке дата-центров, согласно подсчётам S&P Global Market Intelligence, достиг $69 млрд, что является новым рекордом. Для сравнения, годом ранее общая сумма таких транзакций оценивалась в $60,8 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на 13,5 %.

Аналитики отмечают, что на фоне бума ИИ инвестиционная активность в сегменте ЦОД за последние годы резко увеличилась. Так, в 2023 году объём M&A-сделок на этом рынке находился на уровне $15 млрд. То есть, за два года расходы на слияния и поглощения подскочили более чем в четыре раза.

Вместе с тем, как отмечается в исследовании, количество сделок сокращается. В 2025 году были проведены 113 транзакций M&A на рынке ЦОД, что несколько меньше по сравнению с 2024-м. Наблюдающаяся тенденция свидетельствует об увеличении средней стоимости сделок, которая в прошлом году достигла $0,61 млрд. Большинство транзакций пришлось на США и Азиатско-Тихоокеанский регион.

S&P Global Market Intelligence подчеркивает, что инвестиции в сегменте ЦОД в основном сосредоточены на проектах с гарантированным электроснабжением. Дефицит энергоресурсов является одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие глобальной инфраструктуры дата-центров. В некоторых регионах очередь на подключение ЦОД к электросетям может растягиваться на пять–семь лет.

Аналитики также отмечают, что в 2025 году объем финансирования неооблачных компаний утроился по сравнению с рекордными показателями 2024-го, превысив $35 млрд. Речь идет о высокопроизводительных вычислительных платформах, ориентированных на задачи ИИ. Такие компании специализируются на сервисах GPUaaS (GPU как услуга), системах для разработки и запуска генеративного ИИ и пр.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: