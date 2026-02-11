Австралийское неооблако Firmus привлекло $10 млрд в кредит для строительства ИИ-фабрик Project Southgate

Австралийский неооблачный провайдер Firmus привлёк в кредит $10 млрд. Главными участниками кредитного соглашения стали инвестиционные компании Blackstone и Coatue, сообщает Datacenter Dynamics. По словам Firmus, финансирование позволит развернуть ИИ-фабрики на основе эталонной архитектуры NVIDIA по всей Австралии. Новый план — часть проекта Southgate, реализуемого Firmus в рамках стратегического партнёрства с CDC Data Centres и NVIDIA. Firmus была основана в 2019 году и поначалу специализировалась на криптовалютах и HPC, а также системах иммерсионного охлаждения.

Неооблачная компания заявила, что речь идёт об одной из «крупнейших частных сделок по привлечению заёмных средств» за всю историю Австралии. Представитель Blackstone сообщил, что инструменты, стоящие за революцией в сфере ИИ — одно из наиболее перспективных инвестиционных направлений, и Австралия сможет сыграть центральную роль в развитии ИИ-инфраструктуры. Firmus подчеркнула, что благодаря Blackstone и Coatue она поможет удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности для ИИ в мире и создать долгосрочные выгоды как для клиентов, так и для местной экономики в целом. Стоит отметить, что Blackstone владеет крупным региональным оператором ЦОД AirTrunk.

Firmus впервые упомянула Project Southgate в сентябре 2025 года в описании ИИ-кампуса в городе Лонсестон (Launceston, Тасмания). На тот момент компания заявляла, что совместный с правительством Тасмании проект к 2026 году обеспечит создание ИИ-инфраструктуры мощностью 90 МВт. Месяцем позже Firmus сообщила, что проекта расширят и на материковую Австралию при содействии CDC Data Centres. Предполагается развёртывание дополнительных объектов в Сиднее, Канберре, Мельбурне и Перте.

В ноябре 2025 года сообщалось о привлечении для Project Southgate AU$500 млн ($351 млн). В последнем заявлении Firmus объявила о строительстве нескольких ИИ-фабрик в Австралии, где планируется развернуть тысячи ИИ-ускорителей — общая мощность к 2028 году должна достигнуть 1,6 ГВт. Каждая ИИ-фабрика будет учитывать современные требования к энергоэффективности и параметрам генерации токенов, чтобы удовлетворять потребности самых требовательных клиентов со всего мира. Подчёркивается, что Австралия имеет конкурентоспособный «энергетический профиль» и квалифицированные кадры.

