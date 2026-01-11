OpenAI инвестирует $500 млн в энергетическое подразделение SoftBank — SB Energy

OpenAI Group инвестирует $500 млн в SB Energy — это дочерняя структура SoftBank Group, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии и дата-центрами, сообщает Silicon Angle.

Сделка предусматривает и дополнительные условия. Так, $500 млн инвестиций со стороны OpenAI удвоятся благодаря вкладу SoftBank, в результате в ходе раунда финансирования будет привлечён $1 млрд. Дополнительно SB Energy станет применять в своей внутренней деятельности сервисы OpenAI и поддержит инициативу Stargate. Партнёрство частично обусловлено тем, что SoftBank — уже крупнейший инвестор разработчика ChatGPT. В марте японская компания согласилась возглавить раунд финансирования OpenAI на $40 млрд, а в конце декабря она инвестировала не менее $22,5 млрд в своего партнёра.

SB Energy основана SoftBank в 2011 году для строительства инфраструктуры возобновляемой энергии. Сейчас компания строит два энергохранилища в Калифорнии с совокупной мощностью порядка 1,36 ГВт. По данным SB Energy, на территории одного из кампусов также будет расположен парк солнечных элементов с пиковой мощностью 570 МВт. Активную деятельность SoftBank ведёт и в Техасе. В конце 2024 года она ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию Orion Solar Belt на 900 МВт близ Остина. Она поддерживает один из кампусов Google.

При этом SB Energy не только строит энергетические объекты, но и технологическую инфраструктуру. В частности, OpenAI объявила, что подразделению SoftBank доверят строительство инфраструктуры Stargate на 1,2 ГВт в округе Майлам (Milam) в Техасе, где расположена солнечная электростанция Orion Solar Belt. На сайте SB Energy также сообщается, что компания строит в Техасе второй кампус ЦОД, но не уточняется, будет ли он использоваться OpenAI. По имеющимся данным, речь идёт об объекте мощностью более 1 ГВт.

OpenAI будет работать с SB Energy и SoftBank для разработки нового подхода к строительству дата-центров. Разработчик ChatGPT объявил, что методология объединяет оригинальный проект ЦОД от OpenAI с проверенными компетенциями SB Energy в скорости, «дисциплине затрат» и интегрированной энергетике. Речь идёт о неэксклюзивном приоритетном партнёрстве.

Помимо участия в проектах Stargate, SB Energy обеспечит использование ChatGPT своими сотрудниками и начнёт использовать API OpenAI. Кроме того, SB Energy привлекает $800 млн инвестиционной компании Ares Management для масштабирования бизнеса. Сделка с OpenAI, касающаяся SB Energy — уже второй случай инвестиций в дочернюю структуру компании, которая сама инвестировала в OpenAI. В декабре OpenAI приобрела долю в фонде Thrive Holdings. Это дочерняя структура Thrive Capital, уже инвестировавшая в OpenAI в 2025 году более $1 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: