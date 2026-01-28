SoftBank отказалась от поглощения оператора ЦОД Switch за $50 млрд

SoftBank Group приостановила переговоры о приобретении американского оператора ЦОД Switch за $50 млрд, сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Глава и основатель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son), считавший, что прямой контроль над сетью ЦОД Switch станет действенным инструментом в реализации проекта Stargate стоимостью $500 млрд, и в течение нескольких месяцев добивавшийся поглощения компании, признал, что её полное приобретение исключено, и отменил запланированное на январь объявление, сообщили источники.

Эта сделка стала бы одной из крупнейших для японской компании на сегодняшний день и дала бы столь необходимый импульс проекту Stargate по созданию ИИ ЦОД в США. Сон рассматривал её как ключевой шаг к более значимой роли в гонке в сфере ИИ и обещал инвестировать $100 млрд «немедленно» вместе с OpenAI, Oracle и MGX из Абу-Даби, пишет Bloomberg.

«Завершение переговоров SoftBank со Switch оставляет планы компании по созданию дата-центров в подвешенном состоянии, поскольку объявления о проекте Stargate по-прежнему редки», — отметили аналитики Bloomberg Intelligence. По словам источников, стратегические инвестиции или партнёрство не смогут обеспечить тот оперативный охват, который SoftBank стремилась получить в таких областях, как полупроводники и физический ИИ.

Как сообщают источники, у некоторые представителей руководства SoftBank были опасения по поводу масштаба сделки, а также возможных трудностей, с которыми компания столкнулась бы при управлении обширной сетью кампусов ЦОД в США. К тому же Switch готовится к IPO в этом году с оценкой примерно в $60 млрд, включая долг, посредством листинга на фондовой бирже. И любая сделка с ней, вероятно, также будет подвергнута проверке со стороны Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS).

Аналитики считают маловероятным сценарием то, что SoftBank и Switch возобновят переговоры о полном поглощении. Не исключено, что SoftBank выберет более простой путь для получения доступа к инфраструктуре ЦОД. Например, SoftBank владеет производственным предприятием в Огайо, которым управляет тайваньская компания Foxconn. Таой способ взаимодействия может стать прообразом для её партнёрства со Switch.

Отметим, что в начале этого месяца SoftBank заключила сделку на $3 млрд по приобретению зарегистрированной на Нью-Йоркской бирже инвестиционной компании DigitalBridge Group, которая владеет контрольным пакетом акций Switch, а также Vantage Data Centers. Последняя уже принимает участие в строительстве двух ЦОД Stargate в Техасе и Висконсине (Lighthouse).

В последнее время SoftBank увеличила свои ставки на ИИ. За последний год компания накопила 11 % акций OpenAI, вложив $22,5 млрд только в прошлом месяце. Она приобрела американского разработчика Arm-процессоров Ampere Computing за $6,5 млрд, а также подразделение робототехники ABB за $5,4 млрд. Для финансирования этих сделок SoftBank продала акции T-Mobile US, избавилась от всей своей доли в NVIDIA и расширила маржинальный кредит, используя свои акции Arm. В 2024 году Softbank приобрела разработчика ИИ-ускорителей Graphcore.

Инвестиции SoftBank в ИИ, наряду с резким падением стоимости акций Arm в конце прошлого года, оказывают давление на её кредитоспособность, сообщило в этом месяце рейтинговое агентство S&P Global Ratings. Аналитики предупредили, что если SoftBank не предпримет незамедлительных мер по смягчению ситуации, таких как ликвидация активов, давление на кредитные рейтинги усилится.

Компания Switch, основанная Робом Роем (Rob Roy) в 2000 году, управляет крупными кампусами ЦОД Prime в Остине (штат Техас), Рено и Лас-Вегасе (штат Невада), Гранд-Рапидсе (штат Мичиган) и Атланте (штат Джорджия). За последний год компания подала заявки на дальнейшее расширение сети ЦОД в Остине и Атланте. Её основной кампус, расположенный в Лас-Вегасе (штат Невада), после завершения строительства будет обладать мощностью до 495 МВт, сообщил ресурс Data Center Dynamics.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: