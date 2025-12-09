SoftBank ведёт переговоры о покупке DigitalBridge, крупного инвестора в ЦОД

Японская SoftBank Group ведёт переговоры о покупке частной инвестиционной компании, вкладывающей средства в цифровую инфраструктуры, в том числе в ЦОД — DigitalBridge Group. Потенциальный покупатель стремится воспользоваться всеми преимуществами, которые даёт бум на рынке цифровой инфраструктуры на фоне развития ИИ-проектов, сообщает Bloomberg.

По данным источников, SoftBank предполагает приобретение котирующейся на нью-йоркской бирже компании для последующего преобразования её в частный бизнес. На фоне новостей, акции DigitalBridge, упавшие на 13 % с начала года до прошедшей пятницы, выросли на 45 %, продемонстрировав самый высокий дневной прирост в истории компании. Сделка может состояться в ближайшие недели. Сами компании от комментариев отказываются.

Согласно данным на сайте DigitalBridge, на конец сентября компания управляла активами на сумму порядка $108 млрд. В портфолио инвестора входят операторы ЦОД AIMS, AtlasEdge, DataBank, Scala Data Centers, Switch, Vantage Data Centers и Yondr. По мнению экспертов, DigitalBridge рассматривает возможность продажи, но только по «правильной» цене и на «правильных» условиях.

Ранее SoftBank уже пыталась освоить рынок инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, приобретя в 2017 году Fortress Investment Group более чем за $3 млрд. В итоге в 2024 году она активы группе, включающей суверенный фонд благосостояния Абу-Даби Mubadala Investment Co. и руководство Fortress.

В январе SoftBank сообщила об участии совместно с OpenAI, Oracle и MGX в проекте Stargate стоимостью $500 млрд, предполагавшему строительство ИИ ЦОД в США. Хотя SoftBank обещала выделить $100 млрд «немедленно», реализация проекта идёт не так быстро, как планировалось, во многом из-за разногласий по поводу мест размещения дата-центров. В мае сообщалось, что SoftBank пыталась привлечь финансирование от внешних инвесторов, включая страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. Тем не менее некоторые переговоры замедлились из-за волатильности рынка, неопределённости в торговой политике США и вопросов к финансовым оценкам ИИ-оборудования.

В сентябре OpenAI, Oracle и SoftBank объявили о намерении построить пять новых площадок в Техасе, Нью-Мексико и Огайо с общей мощностью 7 ГВт, это сопоставимо с мощностью некоторых городов. Для высвобождения капитала SoftBank потребовалось перераспределение части средств. При этом руководство очень переживало из-за необходимости продать долю в NVIDIA за $5,8 млрд чтобы получить деньги для других ИИ-проектов.

По данным Datacenter Dynamics, компания Vantage из портфолио DigitalBridge стоит за ЦОД для Stargate. Инвестор в альтернативные активы — компания 26North вела переговоры о покупке DigitalBridge в мае 2025 года. В ноябре текущего года DigitalBridge завершила формирование инвестиционного фонда DigitalBridge Partners III (DBP III) стоимостью $11,7 млрд для инвестиций в ЦОД, ВОЛС и инфраструктуру мобильной связи.

