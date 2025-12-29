Fujitsu поможет SoftBank в создании дешёвой и доступной альтернативы HBM

Компания Fujitsu присоединится к проекту, возглавляемому японской инвестиционной группе SoftBank. Партнёры намерены разрабатывать память нового поколения для ИИ и суперкомпьютеров, сообщает Nikkei Asian Review. Япония намерена восстановить компетенции, в своё время позволившие стране стать одним из лидеров в сфере производства модулей памяти.

«Командным центром» для реализации государственно-частного проекта должна стать компания Saimemory, основанная SoftBank; участие, помимо Fujitsu, примут и другие партнёры. Saimemory рассчитывает разработать высокопроизводительную память, способную стать альтернативой HBM. Проект предусматривает инвестиции в ¥8 млрд ($51,2 млн) в 2027 финансовом году для завершения создания прототипа. Массовое производство должно начаться к 2029 финансовому году.

Сама SoftBank к 2027 финансовому году выделит Saimemory ¥3 млрд, Fujitsu и японский научно-исследовательский институт Riken в совокупности вложат около ¥1 млрд. Часть расходов, как ожидается, должно компенсировать японское правительство посредством программ поддержки разработки полупроводников нового поколения.

В своё время Fujitsu была ключевым игроком в некогда ведущей в мире японской полупроводниковой индустрии. Хотя она со временем отказалась от производства памяти, у неё накоплен богатый опыт в области массового производства модулей и контроля их качества. Сейчас компания продолжает заниматься разработкой энергоэффективных CPU и сохраняет прочные связи с клиентами.

Saimemory намерена наладить масовое производство памяти с ёмкостью вдвое или втрое больше, чем у HBM при энергопотреблении вдвое ниже, при этом цена будет сопоставимой или даже более привлекательной. Компания рассчитывает использовать полупроводниковые технологии, разработанные Intel и Токийским университетом, а Shinko Electric Industries и тайваньская Powerchip Semiconductor Manufacturing помогут с производством и созданием прототипов.

Intel обеспечит базовую технологию вертикального штабелирования, разработанную при поддержке американского военного ведомства DARPA, которая позволит увеличить количество чипов памяти на единицу площади и сократить расстояние передачи данных. Также будут применяться технологии Токийского университета и других компаний для рассеивания тепла и упрощения передачи данных. Saimemory будет специализироваться на управлении интеллектуальной собственностью и разработке чипов, передавая заказы на производство сторонним компаниям.

С распространением систем генеративного ИИ, требуемая вычислительная мощность в Японии, по некоторым оценкам, увеличится более чем в 300 раз между 2020 и 2030 гг. Тем не менее Япония, некогда бывшая одним из лидеров в производстве полупроводников, теперь сильно зависит от зарубежных компаний. В результате существуют риски перебоев с поставками и вероятность неконтролируемого роста цена на них. На южнокорейские компании приходится около 90 % доли выпуска HBM-памяти.

По данным Nikkei, в своё время японский бизнес постепенно прекратил производство собственной памяти приблизительно в 2000 году. Появление и развитие ИИ-технологий может изменить положение. SoftBank движется к строительству собственных больших дата-центров, а Fujitsu уже выпускает CPU для ЦОД и инфраструктуру связи, практическое применение которым, вероятно, найдут уже в 2027 году.

