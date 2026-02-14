Сделано в Японии: Fujitsu организует производство суверенных ИИ-серверов

Корпорация Fujitsu с марта текущего года начнёт выпускать в Японии суверенные серверы, ориентированные на задачи ИИ и другие ресурсоёмкие нагрузки. Такие системы с маркировкой «Made in Japan» будут выпускаться на предприятии Fujitsu Group в Касасиме (Kasashima) по полному циклу.

Fujitsu отмечает, что геополитическая напряжённость, усиливающиеся киберугрозы и более жёсткие требования регулирующих органов приводят к необходимости усиления защиты критически важной информации. В Японии, в частности, в рамках Закона о содействии экономической безопасности управление системными рисками и цифровой суверенитет имеют первостепенное значение для клиентов, работающих с критической информационной инфраструктурой (КИИ).

С целью удовлетворения растущего спроса на суверенные решения Fujitsu организует в Японии выпуск серверов, оборудованных ускорителями NVIDIA HGX B300 и NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Кроме того, до конца 2026 финансового года (заканчивается 31 марта 2027-го) корпорация освоит производство систем на основе фирменных чипов Fujitsu Monaka, которые насчитывают до 144 вычислительных ядер с архитектурой Arm.

Подчёркивается, что при изготовлении суверенных серверов завод Fujitsu Group будет использовать опыт, полученный при создании суперкомпьютера Fugaku и других высоконадёжных систем. Интегрированный процесс производства охватывает все этапы — от получения печатных плат до сборки устройств, что обеспечит полную отслеживаемость и прозрачность. Продукцию «Made in Japan» планируется поставлять на местный рынок, а также европейским заказчикам. Кром того, Fujitsu расширит сотрудничество с Supermicro для обеспечения непрерывного планирования, разработки, производства, продаж и технического обслуживания ИИ-серверов.

В конце 2020 года «белую сборку» серверов наладила в США HPE. Эти машины тоже ориентированы в первую очередь на заказчиков из госсектор, а не обычных потребителей.

