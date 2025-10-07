xAI потратит $18 млрд на ускорители NVIDIA для ИИ-кластера Colossus 2

Появились новые подробности о ЦОД Colossus 2, строительство которого невдалеке от Мемфиса xAI начала в марте этого года. Согласно данным Wall Street Journal, для обеспечения его функционирования xAI приобретет у NVIDIA 300 тыс. ускорителей на сумму как минимум $18 млрд без учёта расходов на сопутствующее оборудование (серверы и т.д.).

В июле основатель xAI Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Colossus 2 будет включать 550 тыс. чипов, а также дал понять, что в конечном итоге их количество может быть увеличено до 1 млн. В прошлом году компания открыла свой первый ИИ-кластер Colossus 1 в Мемфисе на месте бывшего завода бытовой техники Electrolux.

Для обеспечения ЦОД Colossus 2 площадью 92,9 тыс. м2 электроэнергией xAI построит новую электростанцию в Миссисипи мощностью более 1 ГВт, использующую газовые турбины. Этого объёма достаточно для обеспечения почти 1 млн домохозяйств. Как сообщает WSJ, Colossus 1 и Colossus 2 будут потреблять электроэнергии больше, чем всё население Мемфиса. Согласно нормативным документам, копии которых имеются у WSJ, компания планирует проложить линии электропередачи от электростанции к кампусу Colossus 2. Это подразумевает, что в рамках проекта xAI также построит подстанции.

Сообщается, что системам охлаждения ЦОД потребуются тысячи кубометров питьевой воды ежедневно. В феврале xAI объявила о планах строительства очистных сооружений в рамках мер по снижению воздействия объекта на окружающую среду. Установка стоимостью $80 млн позволит компании повторно использовать около 49,2 тыс. м3 сточных вод в день.

Для финансирования расширения инфраструктуры компании, видимо, понадобятся дополнительные средства. xAI недавно сообщила кредиторам, что в этом году ожидает убытки в размере $13 млрд. В июле появились слухи о том, что компания планирует привлечь дополнительный капитал при оценке её рыночной стоимости в пределах от $170 до $200 млрд.

