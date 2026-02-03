Сделка на триллион с четвертью: SpaceX приобрела xAI

Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) приобрела основанный им же ИИ-стартап xAI. Рекордная сделка позволит реализовать амбиции мультимиллиардера в сфере освоения космоса и искусственного интеллекта. По данным Reuters, это одно из самых амбициозных слияний в технологическом секторе. По словам Маска, речь идёт не просто об очередной главе, а об очередном томе в истории SpaceX и xAI: «создать разумное солнце, чтобы понять Вселенную и распространить свет сознания до звёзд».

По словам источника Reuters, в ходе сделки стоимость SpaceX оценивалась в $1 трлн, а xAI — $250 млрд. Сообщается, что инвесторы xAI получат акции SpaceX в обмен на акции xAI, по 0,1433 акции за каждую. Не исключается, что некоторые топ-менеджеры предпочтут обменять имеющиеся у них ценные бумаги на наличные, по $75,46 за акцию. Сделка ставит новый рекорд на рынке слияний и поглощений. Прежний более 25 лет удерживала Vodafone, в 2000 году купившая Mannesmann, тогда поглощение оценивалось в $203 млрд.

Акции объединённой компании, согласно ожиданиям некоторых источников, будут оценены в $527/шт. Последние оценки капитализации SpaceX и xAI до сделки составляли $800 млрд и $230 млрд соответственно. По словам источников, знакомых с ситуацией, в этом году объединённая компания планирует IPO, и её оценка может составить по его результатам $1,5 трлн.

Сделка — очередной шаг Маска на пути создания мегакорпорации-экосистемы, также включающей Tesla, Neuralink и Boring Company. У Маска уже есть опыт объединения подконтрольных ему предприятий: в 2025 году xAI поглотила социальную сеть X, в результате ИИ-стартап получил доступ к данным и медиаресурсам социальной платформы. В 2016 году акции Tesla использовались для покупки компании SolarCity, занимавшейся солнечной энергетикой.

Конечно, сделка может привлечь пристальное внимание регуляторов и инвесторов, учитывая то, что Маск занимает руководящие роли в нескольких связанных компаниях. Кроме того, не исключено перемещение из компании в компанию специалистов, патентованных технологий и даже контрактов. SpaceX имеет контракты на миллиарды долларов с NASA, Министерством обороны США и другими американскими спецслужбами, которые в той или иной мере имеют полномочия по проверке подобных сделок на предмет угрозы национальной безопасности и других рисков.

Стоит отметить, что слияние SpaceX и xAI происходит весьма своевременно. На днях появилась новость, что SpaceX попросила разрешение на запуск до 1 млн спутников для формирования космических ЦОД мощностью в сотни гигаватт. Компетенции xAI в этой сфере окажутся весьма кстати.

