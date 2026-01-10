Компания xAI, созданная Илоном Маском (Elon Musk), подтвердила, что намерена построить третий дата-центр в Миссисипи и готова вложить в штат более $20 млрд. Это крупнейшие инвестиции в истории штата. Раннее Маск уже сообщал о строительстве в местном Саутхейвене (Southaven) ЦОД MACROHARDRR, который обеспечит дополнительные вычислительные мощности проекту Colossus, сообщает Datsacenter Dynamics.

После того, как дата-центр площадью более 75 тыс. м2 будет полностью построен, совместно с ещё одной площадкой в Миссисипи и кампусом близ Мемфиса (Memphis) он обеспечит xAI доступ к 2 ГВт вычислительных мощностей. Утверждается, что проект преобразует регион и откроет невероятные возможности целыми поколениям местных жителей. В Миссисипи рассчитывают, что штат станет одним из лидеров научно-технической революции.

xAI приобрела уже имеющееся здание, которое будет модернизировано для размещения оборудование ЦОД. Пока не сообщается, сколько именно ИИ-ускорителей будет использовать новый объект, но ранее компания заявляла, что проект Colossus в целом предполагает использование миллиона ИИ-чипов.

Регулятор Mississippi Development Authority заявил, что одобрил льготы для xAI в рамках программы Data Center Incentive. Последняя освобождает от налога с продаж и использования всё вычислительное оборудование и программное обеспечение, используемое компаниями, сертифицированными в качестве дата-центров. Саутхейвен и округ ДеСото тоже поддерживают деятельность xAI, предлагая соглашения об уплате фиксированных взносов вместо налогов (fee-in-lieu agreements).

В штате считают, что преференции для операторов позволят конкурировать за участие в проектах вроде тех, что реализуются xAI, создавать высококачественные рабочие места и позиционировать себя как ключевой регион в центре развивающегося кластера, т.н. «Цифровой дельты» (Digital Delta). По словам Маска, xAI масштабирует бизнес «неизмеримыми» темпами и строит уже третий ЦОД в агломерации «Большого Мемфиса». MACROHARDRR позволит превратить Colossus самую производительную ИИ-систему на Земле (в данный момент).

Во вторник xAI объявила, что привлекла $20 млрд в раунде финансирования серии E. Средства, предположительно, будут потрачены именно на проект в Саутхейвене. Компания Маска, предлагающая ИИ и чат-бот Grok, также арендует оборудование у бизнеса, основанного Valor Equity Partners — с этой целью привлечены $5,4 млрд для покупки чипов NVIDIA и прочего оборудования в интересах xAI. Новый ЦОД должен заработать уже в следующем месяце.

