Инвестиционная группа Valor Equity Partners привлекла $5,4 млрд для покупки ИИ-ускорителей NVIDIA в интересах xAI. Инвестиционная компания основала дочернюю компанию Valor Compute Infrastructure (VCI), которая будет покупать и сдавать в аренду ИИ-инфраструктуру для стартапа Илона Маска (Elon Musk), сообщает Datacenter Dynamics. Предусмотрена закупка ускорителей NVIDIA GB200, причём часть денег на них дала сама NVIDIA.

Фонды, управляемые инвестиционной компанией Apollo Capital, внесут вклад в общие инвестиции в объёме $3,5 млрд. Сделка предусматривает «тройную чистую аренду» (triple net lease) — это происходит на фоне недавних новостей о привлечении xAI $20 млрд в раунде финансирования серии E, одним из инвесторов также является Valor. NVIDIA тоже вложила средства в этом раунде, но в виде акций. Средства будут потрачены на строительство дата-центров.

Создание VCI является новым шагом в партнёрстве Valor и xAI. Фонд обеспечивает инвесторам возможность вкладывать средства в критическую вычислительную ИИ-инфраструктуру с ежеквартальными выплатами. При этом инвестор будет владеть и самими вычислительными активами. Тройная чистая аренда означает, что xAI будет платить не только за аренду ускорителей, но и оплачивать любые расходы, связанные с их использованием.

В числе институциональных спонсоров VCI названа и NVIDIA. Это означает, что лидер рынка ускорителей подписал очередное циклическое финансовое соглашение — средства NVIDIA будут потрачены на покупку её же продуктов. Такие соглашения NVIDIA также заключала с компаниями, включая OpenAI и неооблачных партнёров — это подогревает опасения, что рынок ИИ по сути является самоподдерживающимся пузырём. В результате NVIDIA пришлось даже выпустить памятку для финансовых аналитиков, в которой убеждает тех, что всё в порядке и ни о каком очередном пузыре не может быть и речи.

