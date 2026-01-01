xAI купил ещё одно здание для ИИ ЦОД и планирует довести мощность кампуса Colossus до 2 ГВт

Илон Маск (Elon Musk) сообщил о приобретении его ИИ-стартапом xAI ещё одного здания для расширения своего кластера Colossus, что позволит увеличить его вычислительную мощность до 2 ГВт.

Маск не стал раскрывать местоположение объекта. Вполне возможно, что речь идёт о том же здании, о покупке которого сообщил в этот же день ресурс The Information, ссылаясь на данные о недвижимости и источник, знакомый с проектом. По его данным, приобретённое здание было раньше складом, и оно находится недалеко от Саутхейвена (Southaven, штат Миссисипи).

xAI уже построил в Мемфисе (Memphis) ЦОД Colossus, и в настоящее время ведёт строительство второго ЦОД, расположенного неподалеку, под названием Colossus 2. Маск заявил ранее в этом году, что Colossus 2 в конечном итоге будет оснащён 550 тыс. чипов NVIDIA, что обойдётся стартапу в $18 млрд без учёта стоимости сопутствующего оборудования и систем охлаждения.

Невдалеке от Colossus 2 расположен приобретённый участок со складскими помещениями, которые стартап начнёт переоборудовать в ЦОД в этом году. Рядом с ними находится бывшая электростанция, которая принадлежит xAI. Также будущий ЦОД будет иметь доступ к другим источникам энергии.

Планы Маска по расширению ИИ-инфраструктуры подвергаются сильной критике со стороны защитников окружающей среды из-за огромного энергопотребления, а также большого расхода воды, необходимой для охлаждения оборудования ЦОД. По данным The Information, для нового объекта потребуются тысячи кубометров питьевой воды ежедневно.

В связи с этим xAI предпринял шаги по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, пишет SiliconANGLE. В феврале компания объявила о планах строительства нового центра очистки сточных вод рядом с Colossus стоимостью около $80 млн. Этот объект позволит xAI повторно использовать около 59 тыс. м3 сточных вод в день.

Для реализации своих планов xAI занимается привлечением заёмных средств. В июле стартап объявил о привлечении $10 млрд капитала в виде акционерного финансирования и кредитов. Также xAI провёл в октябре ещё один раунд финансирования, позволивший привлечь $20 млрд инвестиций.

