xAI представила тарифы Grok Business и Grok Enterprise для бизнес-пользователей

Компания xAI официально начала освоение рынка ИИ-сервисов для бизнес-пользователей. В самом конце декабря она представила два новых тарифа: Grok Business и Grok Enterprise. Предполагается, что они должны способствовать внедрению ИИ-моделей в компаниях для решения повседневных задач, причём со встроенными возможностями контроля настроек безопасности, конфиденциальности и др., сообщает Channel insider.

Таким образом xAI выходит на высококонкурентный рынок корпоративных ИИ-инструментов. Аналогичные предложения уже имеются у OpenAI, Anthropic, Google и др. Для xAI это также означает переход от сервисов для индивидуальных экспериментов к предоставлению возможностей для выполнения совместных задач.

Grok Business рассчитан на команды небольших и средних размеров и стоит $30/мес. за каждого пользователя. Предлагаются встроенные инструменты управления командами и организации общения, централизация платежей и контроль использования ПО. Другими словами, команды могут совместно работать в среде Grok, делиться результатами, а также подключать популярные инструменты вроде Google Drive, чтобы ИИ мог работать с информацией, которая уже использовалась.

Grok Enterprise имееть расширенную функциональность для более крупных организаций. Цена не разглашается, но основной акцент будет сделан на ужесточении контроля и надзора. В частности, речь идёт о поддержке единой авторизации в масштабах всей компании, автоматизированном управлении профилями пользователей и функциями безопасности, разработанными для более крупных и сложных программных сред.

В xAI утверждают, что оба плана построены с учётом необходимости обеспечивать корпоративную безопасность и конфиденциальность. Как подчёркивают в компании, корпоративная защита и конфиденциальность встроены в системы с самого начала — Grok не будет обучаться на предоставляемых клиентками данных.

Одна из наиболее примечательных функций — способность Grok работать с большими массивами документов. Grok обеспечивает агентный поиск с помощью Collections API. Это позволяет ИИ-модели использовать крупные хранилища документов в качестве первоочередных источников информации. Это может быть полезным, если необходим, например, анализ юридических документов или построение финансовых моделей. В ответы могут включаться цитаты, напрямую ведущие к исходным документам, с возможностью предварительного просмотра и выделения контекста.

Для организаций со специальными требованиями к обеспечению безопасности материалов xAI предлагает вариант Enterprise Vault. Это даёт компаниям больше контроля над тем, как обрабатываются их данные, с предоставлением сопутствующей инфраструктуры, дополнительных уровней шифрования, которыми управляет сам пользователь, а не xAI. xAI утверждает, что данные зашифрованы как при передаче, так и при хранении.

Тариф Enterprise также обеспечивает соответствие строгим требованиям: обеспечено соответствие инфраструктуры и процессов стандарту безопасности SOC 2 и нормативным актам (включая GDPR и CCPA). Также в его рамках предоставляется доступ к наиболее передовыми ИИ-моделям компании Grok 3, Grok 4 и Grok 4 Heavy.

В то же время xAI продолжает наращивать инфраструктуру, необходимую для поддержки соответствующих проектов. Так, речь идёт о строительстве третьего дата-центра в штате Миссисипи (США). На днях появилась информация, что она привлекла $20 млрд на развитие бизнеса.

