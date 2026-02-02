Корпорация XxX: Илон Маск задумал объединить X, xAI и SpaceX

На минувшей неделе заключение сделок в сфере ИИ резко ускорилось. Судя по всему, речь может идти о начале периода высокой активности на соответствующем рынке и одним из ключевых игроков выступит Илон Маск (Elon Musk), строящий настоящую технологическую империю, сообщает Silicon Angle.

Один из самых обсуждаемых сюжетов — возможное создание мультимиллиардером мегакорпорации из своих компаний. По данным нескольких СМИ, Маск раздумывает над возможностью объединения xAI, которой уже принадлежит соцсеть X, с космической компанией SpaceX с последующим выходом на IPO. Сама SpaceX намерена получить разрешение на размещение в космосе до миллиона дата-центров. В общую структуру может попасть и Tesla. По словам одного из инвесторов, потенциальная структура может считаться «Berkshire Hathaway XXI века».

Тем временем Anthropic ищет всё новые источники финансирования. Компания обсуждает инвестиции на $20 млрд с Sequoia Capital, Coatue и, возможно, NVIDIA и Microsoft. OpenAI тоже ведёт переговоры с Amazon, NVIDIA, SoftBank и Microsoft о привлечении $60 млрд и больше, обсуждается и возможность выхода на IPO ближе к концу 2026 года. При этом The Wall Street Journal сообщает, что вероятное финансирование OpenAI компанией NVIDIA на $100 млрд приостановлено, хотя сам глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) это опровергает.

Активное участие в связанных с искусственным интеллектом сделках начала принимать и компания Apple. Не так давно она приобрела израильский ИИ-стартап Q.ai приблизительно за $2 млрд — довольно крупное для её бизнес-концепции приобретение. Это косвенно свидетельствует об интересе Apple к ИИ-разработкам для носимых устройств, в чём нет ничего неожиданного.

Впрочем, эксперты и участники рынка не устают предупреждать о рисках ИИ. Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) выпустил длинное эссе, в котором пришёл к выводу, что человечество, вероятно, не готово к наступлению эры ИИ. Что касается более приземлённых прогнозов, аналитики IT-рынка Дэйв Велланте (Dave Vellante) и Эрик Брэдли (Erik Bradley) предполагают, что в 2026 году вложения в ИИ могут начать реально окупаться. При этом, по их мнению, традиционные модели SaaS, возможно, ожидают сложности, хотя некоторые компании вроде Snowflake могут стать исключениями.

Наконец, ещё одна неутешительная новость — по их мнению, цены на оборудование, вероятно, продолжат расти. Главными бенефициарами гонки ИИ являются не столько разработчики систем искусственного интеллекта, сколько компании, поставляющие инструменты для них — Samsung, Sandisk, Western Digital, Seagate, ASML и др. отмечают высокий спрос на свои комплектующие, оборудование и сопутствующие технологии и чувствуют себя весьма уверенно. Про NVIDIA и говорить нечего.

В то же время инвесторы охладели к акциям крупных поставщиков ПО корпоративного уровня. Ценные бумаги ServiceNow, SAP и Microsoft подешевели, несмотря на неплохие отчёты. В основном это происходит из-за инвесторов, которые опасаются, что ИИ заменит часть программных продуктов. Впрочем, Велланте предполагает, что крупные игроки смогут адаптироваться благодаря востребованности своих программ. Например, IBM сумела превзойти прогнозы Уолл-Стрит благодаря росту продаж ПО и инструментов для ИИ.

С другой стороны, Amazon (AWS) объявила о намерении сократить ещё тысячи сотрудников. Предполагается, что такие меры будут приниматься не на поквартальной основе, но прекратится ли серия увольнений, можно будет увидеть уже через несколько месяцев. Oracle, несколько потерявшей доверие инвесторов, предлагается уволить 20–30 тыс. сотрудников и продать непрофильные активы.

