Выручка SAP в сегменте облака в 2025 году выросла на четверть, но акции рухнули из-за слабого прогноза

Немецкий разработчик ПО SAP обнародовал финансовые показатели деятельности в IV квартале и 2025 году в целом. По ключевым показателям зафиксирован рост, однако стоимость акций компании резко упала из-за более слабого, чем ожидалось, прогноза по направлению облачных сервисов. В облако компания стремится переманить своих клиентов уже давно.

В период с октября по декабрь включительно облачные услуги принесли SAP около €5,61 млрд. Это на 19 % больше по сравнению с последней четвертью 2024-го, когда показатель составлял €4,71 млрд. При этом в сегменте SaaS/PaaS отмечен рост на 21 % — с €4,59 млрд до €5,53 млрд. Вместе с тем в области IaaS продажи сократились на 37 % год к году — со €123 млн до €78 млн. Суммарная выручка компании в IV квартале 2025-го, рассчитанная в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), достигла €9,68 млрд против €9,38 млрд годом ранее, что соответствует росту на 3 %. Прибыль после налогообложения поднялась на 17 %, достигнув €1,9 млрд против €1,62 млрд в последней четверти 2024 года.

В 2025 году в целом SAP получила от облачных услуг €21,02 млрд, что примерно на четверть (на 23 % или на 26 % в постоянных ценах) больше по сравнению с предыдущим годом, который принёс €17,14 млрд. В области SaaS/PaaS продажи подскочили на 25 % — с €16,6 млрд до €20,68 млрд, тогда как в сфере IaaS отмечено снижение на 36 % — с €540 млн до €345 млн. Общая годовая выручка увеличилась на 8 %, достигнув €36,8 млрд против €34,18 млрд в 2024-м. Прибыль после налогообложения подскочила более чем в два раза — с €3,15 млрд до €7,49 млрд.

SAP ожидает, что в 2026 году выручка от облачных сервисов увеличится на 23 %. Вместе с тем темпы роста текущего портфеля заказов на облачные решения несколько замедлятся после подъёма на 25 % (в постоянных ценах) в 2025-м. На этом фоне в конце января 2026 года стоимость акций SAP снизилась на 15 %, что стало самым резким однодневным падением с октября 2020 года. Как отмечает JPMorgan, объём заказов SAP на облачные услуги и прогноз выручки на 2026 год не оправдали ожиданий, что спровоцировало распродажу ценных бумаг, несмотря на то что показатели компании за весь 2025 год соответствовали прогнозам аналитиков.

