SAP выплатит почти полмиллиарда доларров за то, что «заманила» Teradata в невыгодное совместное предприятие почти 20 лет назад

Немецкий разработчик ПО для управления бизнесом SAP урегулировал спор с американской компанией-разработчиком ПО Teradata всего за несколько недель до начала судебного разбирательства. Соглашение было достигнуто после того, как немецкий поставщик ERP-систем согласился выплатить Teradata $480 млн во внесудебном порядке, пишет ресурс The Register.

Согласно заявлению Teradata, поданному в прошлом месяце в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), обе стороны заключили мировое соглашение для «урегулирования всех прошлых и текущих судебных споров» между ними, включая обвинение компании SAP в нарушении антимонопольного законодательства. «В результате Teradata получит общую выплату в размере $480 млн… После получения Teradata подтверждения оплаты стороны обратятся в суд с просьбой отклонить все иски, возражения и встречные иски с лишением права на повторное обращение», — говорится в заявлении. Согласно подсчётам Teradata, после всех издержек она получит от $355 до $362 млн до уплаты налогов.

Конфликт компаний берёт начало в 2018 году, когда Teradata подала в суд на SAP, утверждая, что в течение десяти лет она вела «кампанию по незаконному присвоению коммерческой тайны, нарушению авторских прав и антимонопольного законодательства». Teradata утверждала, что SAP воспользовалась свой сильной позицией на рынке ERP-решений, чтобы «заманить» её в совместное предприятие в 2008 году, а затем «быстро захватить долю рынка» в сфере хранилищ данных. В сентябре того же года SAP обратилась в суд с ходатайством об отклонении иска ввиду его необоснованности, которое калифорнийский суд отказался удовлетворить.

Судебная тяжба сопровождалась взаимными обвинениями. Согласно документам, представленным Teradata в регулирующие органы, SAP подала встречные иски о нарушении патентов в июле 2019 года. В августе 2020 года Teradata подала второй иск против SAP, обвиняя компанию в нарушении четырёх своих патентов США. В феврале 2021 года SAP подала дополнительные встречные иски о нарушении патентов и инициировала судебный процесс в Германии по поводу нарушения одного немецкого патента.

В ноябре 2021 года антимонопольные иски Teradata, утверждавшей, что немецкая компания якобы объединила продажу своего корпоративного ПО с программой анализа данных HANA, которая конкурирует с аналогичным продуктом от Teradata, а также большинство её обвинений в нарушении коммерческой тайны в первом иске были отклонены. Компания обжаловала это решение. В результате коллегия из трёх судей заслушала устные аргументы в феврале 2024 года, после чего Teradata и SAP заключили частичное соглашение.

В декабре 2024 года суд отменил постановление о вынесении решения в порядке упрощённого производства против Teradata. В январе 2025 года SAP безуспешно пыталась добиться пересмотра дела, подав затем ходатайство в Верховный суд США, который отказался принять это дело к рассмотрению, фактически одобрив дальнейшее разбирательство в суде низшей инстанции. Начало судебного разбирательства с отбором присяжных было запланировано на конец марта 2026 года.

Сообщается, что соглашение об урегулировании включает положения о будущем сотрудничестве между двумя фирмами. При этом SAP сохраняет свою позицию о независимой разработке HANA. Как утверждает ресурс Tech Edu Byte, урегулирование этого громкого дела позитивно отразится на рынке ПО и клиентах SAP, которые могут ожидать более предсказуемых обновлений и улучшений линейки её продуктов.

Корпоративные клиенты SAP и Teradata теперь могут быть более уверены в своих технологических инвестициях, не опасаясь неопределённости, связанной с продолжающимися судебными разбирательствами, влияющими на планы развития продуктов и поддержку. Для Teradata, помимо денежной компенсации, позитив заключается в том, что соглашение признаёт ценность её портфеля интеллектуальной собственности.

