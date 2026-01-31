IBM превзошла прогнозы Уолл-стрит благодаря спросу на ИИ, а мейнфреймы показали лучший старт продаж за всю историю

IBM опубликовала финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год, завершившийся 31 декабря 2025 года. IBM превзошла прогнозы Уолл-стрит по выручке и прибыли за IV квартал, поскольку быстрое внедрение ИИ увеличило спрос на её программные решения, от управления огромными объёмами данных до автоматизации ИТ-процессов, отметило агентство Reuters. Акции компании выросли почти на 9 % на дополнительных торгах.

Глава IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) сообщил, что объём портфеля заказов в сфере генеративного ИИ сейчас превышает $12,5 млрд. «Мы вступаем в 2026 год с хорошим настроем и в сильной позиции, что даёт нам уверенность в наших прогнозах на весь год: рост выручки более чем на 5 % в постоянной валюте и увеличение свободного денежного потока примерно на $1 млрд в годовом исчислении», — отметил он в пресс-релизе. Аналитики прогнозируют рост продаж на 4,6 % в 2026 году, согласно данным опроса LSEG.

Выручка IBM за квартал выросла год к году на 12 % до $19,69 млрд при консенсус-прогнозе от LSEG в $19,23 млрд. Скорректированная чистая прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию составила $4,52 при прогнозе $4,32. Чистая прибыль (GAAP) увеличилась до $5,6 млрд, или $5,88 на разводнённую акцию, с $2,92 млрд, или $3,09 на разводнённую акцию годом ранее.

Выручка IBM от разработки ПО выросла год к году на 14 % до $9,03 млрд, что также выше прогноза Уолл-стрит в $8,77 млрд. При этом выручка подразделения по автоматизации увеличилась на 18 %, выручка подразделения по обработке данных и ИИ — на 22 %, выручка от обработки транзакций — на 8 %. Однако рост продаж в высокорентабельном подразделении гибридных облачных решений, включающем Red Hat, замедлился до 10 % по сравнению с 14 % в III квартале и 16 % во II квартале.

Как пояснил финансовый директор Джим Кавано (Jim Kavanaugh) в интервью Reuters, на росте подразделения гибридных облачных решений негативно отразилась самая длительная в истории приостановка работы (шатдаун) правительства США, которая произошла в отчётном квартале. Шатдаун уменьшил рост выручки Red Hat на «несколько процентных пунктов», сказал Кавано, отметив, что на федеральное правительство приходится около 15 % всех заказов на гибридные облачные решения.

Выручка инфраструктурного подразделения (IBM Infrastructure), занимающегося продажей серверов, СХД, коммутаторов и системного ПО, составила $5,13 млрд, что на 20,6 % больше, чем годом ранее, а его прибыль до налогообложения — $1,6 млрд. Согласно оценкам аналитиков ресурса The Next Platform, продажи аппаратного обеспечения и системного ПО выросли на 29 % до $3,85 млрд, а поступления за техническую поддержку инфраструктуры — на 1 % до $1,29 млрд.

IBM не публикует данные о выручке от продажи серверов отдельно, но сообщила, что продажи System z выросли на 67 %, а продажи POWER Systems и продуктов хранения данных вместе взятых — то, что компания называет «распределенной инфраструктурой», хотя большая часть её предназначена для корпоративного оборудования бэк-офиса, — выросли на 3 %. Арвинд Кришна сообщил, что система z17 показала «самый сильный старт» за три квартала с момента запуска среди всех поколений мейнфреймов IBM.

Как пишет Data Center Dynamics, говоря об успехе мейнфреймов, Кришна отметил, что каждое новое поколение мейнфреймов показывает лучшие результаты, чем предыдущее, и это «постоянное улучшение». По его словам, успех z17 частично обусловлен возросшим интересом к цифровому суверенитету или «локальному управлению», а также экономической выгодой. «Я думаю, что всё больше и больше клиентов осознали, что для определённых рабочих нагрузок мейнфрейм фактически является платформой с наименьшей себестоимостью, и это действительно важно», — заявил Кришна.

Он добавил, что последняя версия мейнфреймов также упрощает развёртывание ИИ для клиентов, в том числе благодаря добавлению ускорителя Spyre AI. Также следует отметить, что подразделение IBM z достигло самого высокого годового дохода за последние 20 лет благодаря последнему поколению мейнфреймов.

Подразделение консалтинга обеспечило выручку в размере $5,35 млрд, что на 3,4 % больше год к году, при этом продажи в сегменте стратегий и технологий выросли на 2 % до $2,9 млрд, а продажи в сегменте интеллектуальных операций (который, по сути, является хостингом приложений) — на 5 % до $2,4 млрд. Кришна отметил, что генеративный ИИ составляет 25 % от текущего портфеля заказов на выручку в $32 млрд и около 15 % выручки от консалтинга. Годовой оборот консалтинговых услуг GenAI к концу IV квартала 2025 года составил $3,6 млрд.

Платформа Red Hat OpenShift, включающая различные варианты ИИ со встроенными моделями и фреймворками, приносит компании более $2 млрд дохода в год и растет на 30 % в год. Объём бизнеса компании в сфере ИИ вырос до $12,5 млрд в IV квартале, что на $3 млрд больше, чем в предыдущем квартале. IBM прекратит публиковать этот показатель отдельно с I квартала, предупредил Кавано, поскольку, по его словам, эти цифры неточно отражают общую сумму доходов от ИИ, полученных от корпоративных клиентов IBM.

Выручка IBM за весь год составила $67,53 млрд (рост на 8 %), из которых $15,72 млрд приходится на инфраструктуру (рост — 12,1 %). Выручка от разработки ПО достигла $29,69 млрд (рост — на 10,6 %), консалтинговых услуг — $21,06 млрд (рост — 1,8 %). Кавано также сообщил, что у IBM в 2026 году произойдёт разводнение акционерного капитала примерно на $600 млн в результате приобретения Confluent, в основном за счёт компенсаций акциями и процентных расходов. Кроме того, Кришна заявил, что компания планирует запустить свой первый крупномасштабный квантовый компьютер к 2029 году.

