Новые картриджи IBM LTO Ultrium 10 вмещают 100 Тбайт данных

Корпорация IBM представила ленточные картриджи LTO Ultrium 10 (LTO-10), рассчитанные на хранение 40 Тбайт данных в «сыром» виде. При использовании компрессии 2,5:1 вместимость достигает 100 Тбайт. Изделия также доступны в варианте ёмкостью 30 и 75 Тбайт соответственно.

Как и ранее анонсированные решения Fujifilm LTO Ultrium 10 на 40 Тбайт, новинки IBM используют подложку ленты на основе арамида: этот материал позволяет уменьшить толщину ленты, а следовательно, увеличить её длину внутри стандартного картриджа. В результате, становится возможным повышение вместимости.

Картриджи IBM LTO Ultrium 10 доступны в варианте с поддержкой перезаписи и в версии WORM (однократная запись и многократное чтение), которая исключает возможность изменения информации. В качестве опции доступны изделия с RFID-метками. Возможно шифрование данных по алгоритму AES-256.

Изделия IBM LTO Ultrium 10 на 40 Тбайт будут поставляться в комплектах из 5 и 20 штук. Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +45 °C. Изделия станут доступны в начале марта.

Спрос на ленточные накопители продолжает устойчиво расти. По оценкам, суммарная вместимость отгруженных LTO-картриджей в 2024 году достигла рекордных 176,5 Эбайт с учётом компрессии 2,5:1. Для сравнения: годом ранее поставки оценивались в 152,9 Эбайт, а в 2020 году — в 105,2 Эбайт. Ключевыми преимуществами ленточных систем являются высокая ёмкость и низкая стоимость хранения информации в расчёте на 1 Тбайт, долговечность и безопасность (благодаря возможности формирования «воздушного зазора»).

