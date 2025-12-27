Fujifilm представила картриджи LTO Ultrium 10 вместимостью 100 Тбайт

Компания Fujifilm анонсировала ленточные картриджи LTO Ultrium 10 (LTO-10) «сырой» ёмкостью 40 Тбайт. С учётом компрессии 2,5:1 вместимость достигает 100 Тбайт. Поставки новинок планируется организовать в январе наступающего года.

Недавно консорциум Linear Tape Open (LTO), в который входят HPE, IBM и Quantum, сообщил о внесении изменений в планы выпуска ленточных накопителей следующих поколений. В частности, переработанная спецификация LTO-10 предусматривает выпуск картриджей на 40 Тбайт вместо первоначально заявленного максимума в 36 Тбайт. Увеличение вместимости стало возможным благодаря новому материалу подложки ленты на основе арамида: он позволяет сократить толщину ленты, что, в свою очередь, обеспечивает возможность увеличения её длины внутри стандартного картриджа.

Благодаря более прочной базовой плёнке картриджи LTO Ultrium 10 на 40 Тбайт могут эксплуатироваться в более широком температурном диапазоне — от +15 до +35 °C, тогда как у стандартных изделий он составляет от +15 до +25 °C. Кроме того, допускается работа при относительной влажности до 80 % при температуре до +25 °C, тогда как стандартные изделия при такой температуре выдерживают лишь влажность до 50 %. Эти улучшения упрощают развёртывание ленточных систем хранения.

Максимальная заявленная скорость передачи данных достигает 400 Мбайт/с (1000 Мбайт/с при работе с информацией в сжатом виде). Ширина ленты составляет 12,65 мм, толщина — 4 мкм, длина — 1337 м. Новые картриджи совместимы с существующими приводами LTO-10.

Fujifilm отмечает, что поставки ленточных накопителей, используемых в основном для резервного копирования данных, с 2020 года ежегодно увеличиваются более чем на 10 % и, как ожидается, продолжат расти, что связано со стремительным развитием ИИ и ухудшением ситуации в сфере кибербезопасности. Изделия LTO позволяют сформировать «воздушный зазор», изолировав архивные данные: это значительно снижает риск потери информации в результате кибератак.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: