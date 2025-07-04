Плотнее, быстрее, дешевле: керамические накопители Cerabyte готовятся составить конкуренцию LTO

Cerabyte занимается разработкой керамических накопителей ёмкостью от 100 Пбайт, обеспечивающих скорость передачи данных 2 Гбайт/с с задержкой доступа менее 10 с. На днях она сообщила о намерении обеспечить готовность архивных накопителей к 2030 году, сообщает Blocks & Files.

На мероприятии A3 Tech Live в Мюнхене компания анонсировала решение, способное заменить LTO-хранилища. Компания использует технологию записи данных на покрывающей стекло керамике с помощью фемтосекундных лазерных импульсов. Стеклянные субстраты хранятся в картриджах, а роботизированные системы перемещают картриджи между полками хранилища, а также на станции записи и чтения, как это происходит и в обычных ленточных библиотеках.

Компания ведёт разработки в партнёрстве и при финансовой помощи Pure Storage, Western Digital и In-Q-Tel. Также в проекте принимает участие фонд Европейского совета по инновациям (European Innovation Council, EIC). Решение конкурирует с продвигаемым Microsoft проектом Project Silica, тоже предусматривающим использование стеклянных пластин для записи информации, а также Holomem, Piql, Archiflix и др. Суммарно Cerabyte привлекла около $10 млн в ходе начального финансирования и более $4 млн в виде грантов. Теперь компания работает над привлечением средств в ходе венчурного финансирования в ходе раунда серии А.

В Cerabyte утверждают, что её технология позволяет хранить данные дольше и дешевле, чем на лентах — более 100 лет против 7–15. Кроме того, скорость передачи данных составляет 1–2 Гбайт/с против 1 Гбайт/с у ленточных решений. Стоимость хранения составляет $1/Тбайт против $2/Тбайт у LTO. Наконец, по словам компании, глобальные углеродные выбросы от хранилищ данных можно будет снизить с 2 % от мировых сейчас до 1,25 % в будущем благодаря замене ленточных и иных решений на продукты Cerabyte.

В 2025–2026 гг. планируется представить пилотную систему ёмкостью 1 Пбайт на стойку, скоростью передачи данных 100 Мбайт/с и задержкой доступа на уровне 90 с. В 2029–2030 гг. технология позволит разместить более 100 Пбайт в одной стойке, скорость передачи увеличится до 2 Гбайт/с, а задержка доступа к данным сократится до 10 с. За эти пять лет совокупная стоимость владения (TCO) 1 Пбайт упадёт с $7–$8 тыс. до $6–$8.

В Cerabyte рассчитывают, что прогресс лазерных технологий в будущем позволит использовать для записи пучок ионов гелия, что снизит размер бита с 300 нм до 3 нм к 2045 году. В результате можно будет создавать стойки ёмкостью 100 Эбайт. LTO таких значений вряд ли успеет добиться. Более того, даже при внедрении LTO-10 компании уже отстают от намеченных планов по ёмкости картриджей.

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