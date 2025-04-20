«Элар» представила российские системы хранения на основе Blu-ray для ЦОД

Корпорация «Элар» представила отечественные системы хранения данных семейства «Элар НСМ» на основе оптических носителей Blu-ray. Эти устройства, как утверждается, позволяют расширить возможности дата-центров в плане организации безопасного долговременного хранилища.

Роботизированные системы «Элар НСМ» интегрируются в существующую инфраструктуру ЦОД без необходимости перепроектирования или доработки помещений. Устройства призваны дополнить традиционные СХД на основе HDD или SSD. Новинки обеспечивают гарантированный срок хранения информации свыше 50 лет.

В семейство входят оптические библиотеки «Элар НСМ BD 2105», «Элар НСМ BD 3350», «Элар НСМ BD 3560» и «Элар НСМ BD 10368», рассчитанные соответственно на 105, 350, 560 и 10 368 слотов. Максимальное количество приводов составляет 4, 6, 8 и 36. Номинальная ёмкость достигает 10,5, 35, 56 и 1036 Тбайт. Первые три модели поддерживают интерфейс подключения SAS/LAN/NAS, а старшая версия — LAN/Mini SAS/SATA.

Возможна работа с оптическими носителями CD, DVD±R (DL)/±RW/-RAM, BD-R/-RE (DL), BDXL. Системы «Элар НСМ BD 2105», «Элар НСМ BD 3350» и «Элар НСМ BD 3560» используют 35-дисковые съёмные магазины с поддержкой RFID-технологии, модификация «Элар НСМ BD 10368» — 12-дисковые. Заявленная наработка на отказ у всех новинок превышает 2,5 млн циклов. Потребляемая мощность — 110, 140, 140 и до 1200 Вт соответственно.

К преимуществам систем «Элар НСМ» разработчик относит использование роботизированной библиотеки для выбора и смены носителей, быстроту доступа, централизованное управление, бесшовную интеграцию в инфраструктуры Windows и Linux, низкие затраты на организацию хранения больших объёмов данных.

Модификации «Элар НСМ» вместимостью до 56 Тбайт могут быть использованы для создания защищённых контуров хранения и формирования архивов критически важной информации на производственных предприятиях и в государственных учреждениях. Устройства включены в реестр Минпромторга России и реестр ПАК Минцифры России. Решения соответствуют требованиям ПП РФ 1912 и являются доверенными программно-аппаратными комплексами.

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