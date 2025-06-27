Компания AAEON анонсировала одноплатный компьютер de next-RAP8: это, как утверждается, самое компактное в мире изделие с процессором Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake). Размеры новинки составляют 86 × 55 мм. Плата предназначена для использования в беспилотных летательных аппаратах, роботизированных системах и пр.

В зависимости от модификации используется процессор Core i7-1365UE (10 ядер, 12 потоков, 1,7–4,9 ГГц, графика Intel Iris Xe), Core i5-1335UE (10 ядер, 12 потоков, 1,3–4,5 ГГц, графика Intel Iris Xe) или Core i3-1315UE (6 ядер, 8 потоков, 1,2–4,5 ГГц, графика Intel UHD). У всех этих чипов показатель TDP равен 15 Вт. Объём оперативной памяти LPDDR5X может достигать 16 Гбайт.

Одноплатный компьютер располагает портом SATA-3 для накопителя, разъёмом M.2 2280 M-Key (PCIe x2) для адаптера Wi-Fi или модема 4G, а также FPC-коннектором (PCIe 3.0 x4), который позволяет подключать ИИ-ускорители, SSD и пр. В оснащение входят сетевые контроллеры 1GbE (Intel I219-LM) и 2.5GbE (Intel I226-LM) с разъёмами RJ45 для подсоединения кабелей. Есть два порта USB 3.2 Gen2 Type-A и интерфейс HDMI 1.4b. Через 40-контактную колодку можно задействовать четыре порта USB 2.0 и два последовательных порта RS-232/422/285. Упоминается 4-контактный коннектор для подсоединения вентилятора охлаждения.

Питание (12 В) подаётся через DC-разъём. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C. Заявлена совместимость с Windows 10 и Ubuntu 22.04.3 (Kernel 6.2). Приём заказов на одноплатный компьютер de next-RAP8 уже начался: цена варьируется от $750 до $1267 в зависимости от установленного процессора.

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