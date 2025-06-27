Да будет свет: российские IT-компании заинтересовались арендой тёмного волокна

Всё большим спросом в российской IT-Индустрии пользуется т.н. тёмное волокно — резервные оптоволоконные линии, пока не востребованные их владельцами. За первые пять месяцев 2025 года спрос на их аренду год к году вырос на 20 %, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса IT-интегратора «Телеком биржа». Рост спроса на аренду изданию подтвердили Softline, «Мегафон», «Обит», ВТБ и Wildberries & Russ

В опросе, проведённом в мае, участвовали 200 руководителей IT-подразделений банков, ретейла и промышленных предприятий. 35 % опрошенных подтвердили, что арендуют такой тип оптоволокна. Годом ранее речь шла о 15 %. Ещё 47 % опрошенных к пользователям «тёмных волокон» не относятся, но видят в этом потребность, а для 22 % уверены, что покупать или арендовать отдельные волокна на данный момент необходимости нет.

В «Телеком бирже» говорят, что тёмное волокно в первую очередь интересует компании с запросом на передачу больших объёмов информации и распределённой цифровой инфраструктурой. Операторы связи и провайдеры ЦОД используют около половины арендуемого тёмного волокна. Также оно используется банками (26 %), онлайн-сервисами, например интернет-магазины (17 %), крупными промышленными предприятиями (6 %) и др.

Аренда неиспользуемого волокна может быть выгодна. Так, если в 2021 году прокладка собственной ВОЛС обходилась в 1,5 млн руб./км, то в 2024 году речь шла уже о 2–2,5 млн руб./км. В то же время арендовать волокно можно за 10 тыс. руб./км в месяц. Кроме того, высокая ключевая ставка ЦБ также может влиять на нежелание строить собственные ВОЛС. При этом, по мнению некоторых экспертов, спрос на тёмное волокно есть, но такого волокна в целом не очень много, а спрос на него — фрагментарный.

По данным АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС), единственного в РФ производителя оптоволокна, с 2022 года потребление и производство оптоволокна стабильно сокращается. Так, в 2024 году потребление сократилось на 20 % год к году до 4,5 млн км, а продажи ОВС составили 1,1 млн км. В России используется российское и китайское волокно, а арендуют преимущественно китайское, производства компаний YOFC и Hengtong. Поставщики из КНР увеличили долю на российском рынке с 6 % в 2021 году до 73 % в 2024-м, вытеснив американские и японские продукты, передают «Ведомости».

Российский рынок тёмного оптоволокна «Телеком биржей» оценивается в 15–25 млрд руб./год, к 2030 году он может вырасти до 30-40 млрд. руб. На долю темных волокон приходится 10–30 % общего рынка. Крупным проектом, отчасти ориентированным на аренду, называется TEA Next — первым заказчиком тёмных волокон в нём стала телеком-компания «Раском» в июне прошлого года.

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