IBM сворачивает продажи серверов POWER10

Спустя несколько месяцев после презентации серверов POWER11 компания IBM уведомила клиентов о предстоящем прекращении продаж систем на базе процессоров POWER10. Как отметил ресурс ITJungle, обычно IBM делает такие объявления заблаговременно, как правило, за полгода или более.

В информационном письме AD26-0012 IBM сообщила, что следующие модели не будут продаваться после 31 июля 2026 года, за исключением Китая и Южной Кореи, где их можно будет приобрести до 30 июля 2027 года и где платформы POWER9 и POWER10 оказались чрезвычайно популярны в банковской и финансовых сферах, а также в индустрии страхования:

POWER E1080: 9080-HEX;

POWER E1050: 9043-MRX;

POWER S1024: 9105-42A;

POWER L1024: 9786-42H;

POWER S1022: 9105-22A;

POWER L1022: 9786-22H;

POWER S1022s: 9105-22B;

POWER S1014: 9105-41B.

В перечень снятых с производства серверов не вошёл POWER S1012 Mini, анонсированный в мае 2024 года, поскольку его преемник POWER S1112 Mini всё ещё не анонсирован.

Снятие с производства не распространяется на модернизацию POWER E1080 — то, что IBM называет спецификацией дополнительного оборудования (Miscellaneous Equipment Specification, MES). Модернизация на POWER E1080 с предыдущих систем по-прежнему будет доступна, что помогает продлить амортизацию. Это важно для балансов компаний, использующих крупногабаритное оборудование POWER. По данным ITJungle, для других устройств линейки POWER10 модернизация с использованием MES с предыдущих моделей недоступна, а для машин начального и среднего уровня в линейке POWER Systems её давно нет.

После июльских дат 2026 и 2027 годов также будет отключена возможность активации процессоров на этих устройствах в процессе перехода с одной модели на другую (что не то же самое, что обновление в понимании IBM). Однако по традиции это не касается оставшихся, но ещё не активированных в рамках одной машины процессоров и памяти.

Также после указанных дат для снятых с производства серверов POWER10 не будут предлагаться различные уровни услуг Advanced Expert Care и POWER Expert Care от IBM. Некоторые кабели также будут исключены из каталога, а для более компактных моделей будет снят с продажи ряд плат расширения, адаптеров, памяти DDR5, флеш-накопителей и других периферийных устройств. Это касается только заказов на новые системы.

Как полагает ITJungle, немногие клиенты перейдут с POWER10 на POWER11, если только они не приобрели POWER10 на очень раннем этапе цикла. Безусловно, между POWER10 и POWER11 есть важные различия, но их недостаточно, чтобы оправдать масштабное и сложное обновление или переход на новую систему. Согласно прогнозу ITJungle, клиенты POWER10 будут мигрировать уже на POWER12 — возможно, года через три.

