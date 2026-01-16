IBM представила облачную платформу IBM Sovereign Core для обеспечения непрерывного и проверяемого цифрового суверенитета

Компания IBM представила программную платформу IBM Sovereign Core, разработанную для обеспечения более полного контроля обработки ИИ-приложений и облачных рабочих нагрузок на фоне дальнейшего ужесточения требований регулирующих органов к обеспечению цифрового суверенитета. IBM отметила, что цифровой суверенитет касается не только места размещения данных. Он также включает управление и контроль над технологической средой, контроль доступа и управление данными, управление исполнением рабочих нагрузок и юрисдикцию работы ИИ-моделей.

Компания заявила, что организации при разработке инноваций испытывают всё большее давление в плане необходимости соответствия требованиям регуляторов, контроля операционной среды и хранения конфиденциальных данных в пределах национальных или региональных границ. IBM привела данные прогноза Gartner, согласно которому к 2030 году у более 75 % всех предприятий будет стратегия обеспечения цифрового суверенитета.

IBM Sovereign Core — первое, по словам компании, в отрасли ПО с поддержкой суверенитета, предназначенное для создания, развёртывания и управления облачными и ИИ-нагрузками под собственным контролем организации в выбранных юрисдикциях. Оно базируется на открытых решениях Red Hat и, в отличие от предложений других провайдеров, предлагающих суверенные сервисы в виде наложения на существующие архитектуры политик или управляемых ими механизмов, предлагает суверенитет как встроенную функцию.

Сачин Прасад (Sachin Prasad), программный директор по управлению продуктами в области ИИ и данных в IBM подчеркнул в интервью SiliconANGLE, что ИИ не относится к второстепенным элементам, он должен быть встроен в структуру. IBM сообщила, что при разработке IBM Sovereign Core основывалась на трёх фундаментальных принципах, которые формируют ПО от начала до конца.

Во-первых, суверенитет — это возможность платформы, и он должен быть доказуемым. В IBM Sovereign Core суверенитет обеспечивается архитектурно, а не договорно. Управление основано не на наложении политик на существующие решения вендора, а на автоматизированных постоянно действующем контроле управления, принадлежащем пользователю. Платформа базируется на технологиях Red Hat OpenShift с изоляцией ПО, работающим как SaaS, но полностью находящимся под контролем компании и местных властей. Идентификация, ключи шифрования, журналы, телеметрия и аудиторские данные остаются полностью в пределах суверенных границ. Возможности постоянного соответствия требованиям встроены непосредственно в платформу, позволяя организациям по запросу получать готовые к проверке регуляторами доказательства суверенности.

Во-вторых, платформа обеспечивает и суверенитет ИИ. В пределах суверенных границ организации могут развёртывать кластеры на базе CPU/GPU, использовать утверждённые открытые или проприетарные модели и управлять доступом к моделям, инструментам и источникам знаний через контролируемые шлюзы. Инференс и агенты работают локально, без экспорта данных или телеметрии внешним поставщикам. Что не менее важно, IBM Sovereign Core обеспечивает суверенитет во время выполнения, а не только во время конфигурации. Идентификация, доступ, использование моделей и активность постоянно отслеживаются и записываются, создавая чёткий аудиторский след для ИИ-систем, работающих в регулируемых областях.

И в-третьих, суверенитет реализован не в ущерб производительности и масштабируемости. IBM Sovereign Core можно быстро развернуть и управлять тысячами ядер и сотнями узлов с различными требованиями и средствами контроля суверенности из единого центра. Автоматическая настройка идентификации, безопасности и соответствия требованиям заложена с самого начала, а самообслуживание для предоставления ресурсов CPU, GPU, ВМ и сред ИИ-инференса обеспечивает повторяемое развёртывание в корпоративных и многопользовательских моделях без ущерба для контроля — локально, в облаке или в партнёрских средах поставщиков услуг, где требуется лишь поддержка Kubernetes.

Эта гибкость, по словам IBM, позволяет клиентам перемещать рабочие нагрузки не только между регионами, но и между различными инфраструктурами, что в сочетании с возможностью устанавливать уникальные параметры управления, позволит адаптироваться по мере изменения нормативных требований с развитием ИИ-технологий. Благодаря проверяемому аудиторскому следу, документирующему непрерывное соответствие требованиям, компания сможет в любой момент продемонстрировать соответствие нормам в области суверенитета и, таким образом, сократить расходы, связанные с аудитом.

«Соответствие требованиям и аудит обходятся дорого с точки зрения времени и ресурсов, и ситуация только ухудшается», — сообщил главный аналитик Moor Insights and Strategy Джейсон Андерсен (Jason Andersen). «Всё, что упростит и оптимизирует этот процесс, принесёт большую пользу IT-специалистам и поставщикам управляемых услуг», — добавил он. Андерсен также отметил, что хотя на рынке предлагаются облачные решения для обеспечения суверенитета от AWS, Google и Microsoft, он «ещё не увидел ничего, созданного для гибридных сред, подобного тому, что предлагает IBM».

По словам Прасада, при развёртывании новой платформы IBM первоначально сотрудничает с европейскими поставщиками услуг, прежде чем расширить сотрудничество на более широкий круг партнёров. Такой подход призван получить обратную связь, но не ограничит распространение. Он добавил, что IBM рассчитывает продавать пакет напрямую: «Он будет продаваться так же, как и любой другой продукт». Компания сообщила, что начиная с февраля, IBM Sovereign Core будет доступна в режиме предварительного тестирования, а выход полной общедоступной версии запланирован на середину 2026 года.

