И не звони мне больше: Microsoft представила по-настоящему автономное частное облако Azure Local

Microsoft улучшила автономность решения Azure Local, позволяющего теперь создавать полностью «карманные» облака без подключения к интернету. На фоне политических трений между руководством США и Евросоюза всё больше европейских клиентов желают обеспечить себе цифровой суверенитет, сообщает The Register.

Как и конкуренты из числа американских гиперскейлеров, Microsoft представила для Европы инициативы, призванные устранить сомнения местных заказчиков в безопасности их данных, включая возможность блокировки доступа к ним или получение доступа к информации американскими властями в рамках закона US CLOUD Act.

В марте 2025 года Microsoft завершила формирование сервиса EU Data Boundary, а в ноябре добавила новые функции, призванные дополнительно укрепить уверенность европейских клиентов. Тем не менее всё больше организаций в Европе требуют полного контроля над своими данными, чего сервис обеспечить не может, поскольку Microsoft подчиняется американским законам. Компания даже пообещала судиться с правительством США, если то попытается лишить европейских клиентов её продуктов.

Azure Local (Azure Stack HCI) — ответ Microsoft на опасения Европы. Azure Local и ранее позволял работать на собственных мощностях, но требовал подключение к «большому» облаку хотя бы раз в 30 дней для обновлений, мониторинга и проверки лицензий, в противном случае функциональность ограничивалась. Теперь же в Azure Local доступны полностью изолированные от публичных облаков операции. Другими словами, связь с «метрополией» больше не нужна. Кроме того, компания обеспечила локальный доступ к Microsoft 365 Local (в частности, Exchange Server, SharePoint Server и Skype for Business Server), а также анонсировала Foundry Local для «квалифицированных клиентов».

Заверения Microsoft могут быть восприняты с недоверием — особенно с учётом того, что в 2025 году компания признала во Франции, что буквально не имеет возможности обеспечить данным полный суверенитет — если с требованием предоставить доступ к данным выступят американские власти. Возможность работать полностью независимо от Сети должна убедить клиентов в привлекательности работы с IT-гигантом, даже с учётом того, что ПО разрабатывается за океаном.

По словам представителя ассоциации европейских облачных провайдеров CISPE, суверенитет всё более становится обязательным требованием, поэтому инструменты, позволяющие работать на локальных облачных платформах, приветствуются. Ассоциация намерена оценить новое предложения на предмет гарантий суверенитета и надёжности в рамках программы CISPE Sovereign Cloud Services Framework. CISPE и Microsoft достигли в 2024 году соглашения, в соответствии с которым IT-гигант обещал разработать версию Azure Local для европейских провайдеров и хорошо заплатить, а CISPE обязалась отказаться от обвинений компании в неконкурентных практиках. Правда, Microsoft уже пропустила оговоренные сроки.

Microsft — не единственный техногигант, работающий над обеспечением суверенитета для своих клиентов. Amazon Web Services (AWS) предложила всеобщий доступ к своему суверенному облаку European Sovereign Cloud, а Google продаёт клиентам множество суверенных решений, включая Google Cloud Airgapped — сервис работает на серверах, полностью отключенных от интернета. Впрочем, Google в основном предпочитает совместные партнёрские решения с европейскими компаниями.

Удовлетворит ли новое решение клиентов Microsoft, покажет практика его применения и то, каким будет определение «суверенитета». Возможность полного отключения от Сети удовлетворит некоторых клиентов, хотя некоторых по-прежнему может беспокоить то, что программное обеспечение может оставаться под контролем Microsoft. И даже если внутренние данные никуда не «утекут», всё равно остаётся вероятность того, что компания сможет тем или иным образом отключить сервисы Azure Local.

Корпоративные клиенты уже ищут альтернативные предложения от локальных облачных провайдеров. В конце 2025 года немецкая SAP объявила, что инвестирует более €20 млрд ($23,3 млрд) в расширение суверенного облачного сервиса в Европе. Правда, глава SAP Кристиан Кляйн (Christian Klein) ранее заявлял, что не видит смысла в построении в Европе собственной облачной инфраструктуры в противовес уже созданной здесь американцами. Кроме того, у компании весьма тесные отношения с Azure. Доля же истинно европейских облаков годами остаётся низкой, поэтому отказаться от услуг заокеанских компаний практически невозможно, а open source в обозримом будущем вряд ли поможет.

