Евросоюз делает ставку open source, чтобы избавиться от зависимости от IT-гигантов из США

Еврокомиссия начала новый раунд консультаций, связанный с открытым ПО, которое, как предполагается, это поможет местным разработчикам снизить зависимость от платформ американских IT-гигантов и перейти к созданию собственных open source альтернатив, сообщает The Register. В документе Call for Evidence Брюссель заявляет, что привычка ЕС полагаться на «неевропейских» (фактически американских) техногигантов стала «стратегической обузой», ограничивающей выбор, ослабляющей возможность конкурировать и создающей риски в цепочках поставок во всех сферах, от облачных сервисов до критической инфраструктуры.

Консультации, которые продлятся до 3 февраля — первые шаги в рамках разработки официальной стратегии формирования «европейских открытых цифровых экосистем» (European Open Digital Ecosystems), благодаря которым open source будет рассматриваться как ключевой элемент инфраструктуры, а не просто дополнение, которое «неплохо было бы иметь».

По данным Еврокомиссии, зависимость от зарубежных вендоров усложняет для Евросоюза контроль собственного цифрового стека, потенциально угрожает безопасности и надёжности в важных секторах. Open source даёт возможность избавиться от зависимости и лежит в основе обширного портфолио высококачественных и безопасных цифровых решений, которые можно использовать как жизнеспособные альтернативы проприетарным платформам.

Как заявляют в Еврокомиссии, сильный и развитый сектор open source может внести эффективный вклад в инновации Евросоюза и ускорить стандартизацию, усиливая конкурентоспособность объединения для сохранения его суверенитета. Кроме того, это обеспечит экономическое процветание, надёжность и будет способствовать распространению влияния во всём мире. Отдельные техноэнтузиасты, стартапы, малые и средние бизнесы вносят значительный вклад, выводя продукты open source на рынок.

По расчётам самой Еврокомиссии, 70–90 % современного ПО полагается на open source компоненты, т.е. фактически ПО с открытым исходными кодом лежит в основе цифровой экономики всего мира. В Брюсселе считают, что ЕС вносит в этот процесс значительный вклад, хотя коммерческую и стратегическую выгоду нередко в итоге получают крупные технологические компании, расположенные в других регионах.

Для того, чтобы избежать этого, Еврокомиссия намерена обозначить новый подход к open source и пересмотреть свою стратегию, в основном сконцентрированную на том, как структуры ЕС используют и обмениваются кодом в рамках объединения. Теперь Евросоюз намерен обращаться с open source как с экономическим и политическим активом, напрямую связанным с суверенитетом, конкурентоспособностью и кибербезопасностью.

Во многом вопрос касается решений, связанных с облачными и ИИ-сервисами, безопасностью, открытой аппаратной составляющей и промышленным ПО, в том числе приложений для автомобилей и др. На этот раз Еврокомиссия будет акцентировать внимание на масштабировании и внедрении такого ПО вместо очередных экспериментальных проектов.

В Брюсселе признают, что только финансовые вливания не способны обеспечить решение проблемы. ЕС поддерживал программные проекты самой разной направленности, но лишь единицы из них смогли пережить стадию грантов и выжить на рынке. Теперь заявляется, что для масштабирования проекта недостаточно поддержки open source только с помощью программ поддержки исследований и инноваций. Критически важно поддерживать развивающиеся сообщества разработчиков и бизнесов в их намерениях масштабировать проекты.

Комиссия изложила возможные меры, включая стимулы для публичных и частных пользователей для участия в развитии базовых проектов, поддержку бизнесов ЕС в сфере open source и помощь стартапам, рискующим не преуспеть в период роста. Также открытый код представлен как инструмент оптимизации прозрачности цепочек поставок и упрощения поиска уязвимостей.

При этом ПО с открытым кодом тесно связано с могущественными технологическими платформами, поскольку американские техногиганты активно монетизируют общедоступный мировой код. Даже принадлежащая с некоторых пор Microsoft платформа GitHub предупредила, что устойчивость инфраструктуры open source под вопросом — с таким же мнением осенью выступали крупные открытые проекты в рамках Open Source Security Foundation (OpenSSF).

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: