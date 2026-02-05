ICE — не айс: французская Capgemini продаст подразделение CGS, обслуживающее власти США

 
Французская группа Capgemini, специализирующаяся на технологических проектах, намерена продать подразделение Capgemini Government Solutions (CGS). Оно выполняет некоторые работы по заказу правительства США, в т.ч. в рамках проекта оказания помощи Службе иммиграции и таможенного контроля (ICE), вызывающей немало критики, сообщает The Register.

Головная компания уже заявила, что правовые ограничения, касающиеся контрактов с федеральными ведомствами, осуществляющими секретную деятельность в США, не позволяют руководству группы осуществлять надлежащий контроль над некоторыми аспектами деятельности дочерней структуры, чтобы та действовала в соответствии с целями группы. Отдельные представители французских властей также выразили недовольство тем, что Capgemini участвует в делах Министерства внутренней безопасности США и ICE, заявив, что это неприемлемо.

Capgemini пообещала немедленно инициировать процесс продажи активов, что не должно вызвать значительных затрат — CGS приносила лишь 0,4 % от выручки группы в мире и менее 2 % — в США. При этом главное руководство Capgemini не слишком довольно выигранным CGS контрактом на «услуги по расследованию и проверке личных данных» с подразделением «Контроля за соблюдением условий содержания под стражей и депортациями» (Detention Compliance And Removals).

Источник изображения: Megan Watson / Unsplash

Контракт с Capgemini, судя по всему, способствует выполнению задач ICE, поэтому глава компании Айман Эззат (Aiman Ezzat) усомнился, что характер и масштаб работы CGS соответствуют тому, чем обычно занимается компания, работающая в сфере бизнеса и технологий. Также он подчеркнул, что в рамках специального соглашения о безопасности, дающего возможность выполнять засекреченные работы для правительства США, требуется отделение деятельности CGS от деятельности Capgemini в целом. Эззат подчеркнул, что это создаёт множество ограничений, поскольку группа Capgemini не имеет доступа к секретной информации, связанной с техническими операциями CGS в США в соответствии с американским законодательством.

Пока нет данных о том, означает ли продажа CGS то, что организация не будет пользоваться интеллектуальной собственностью и другими активами Capgemini. Нет данных и о том, имеются ли покупатели на CGS и когда может состояться продажа. В 2024 финансовом году выручка Capgemini составила €22 млрд, поэтому, исходя из общедоступных данных, выручка CGS может составлять около €88 млн ($104 млн).

