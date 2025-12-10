Евросоюз опять захотел занять 20 % рынка полупроводников, но Китай и США уже «улетели в стратосферу»

Реализация планов Европейского союза по ускорению движения к технологическому суверенитету вступает во вторую, критически важную фазу, пишет ресурс EE Times. «Европейский закон о чипах» (European Chips Act), принятый в апреле 2023 года с целью ускорения развития новых технологий и увеличения доли Европы на мировом рынке чипов до 20 % к 2030 году с нынешних 10 %, позволил мобилизовать капитал — общие обязательства по инвестициям достигли почти €69 млрд.

«Закон ЕС о чипах 2.0», который находится в разработке, должен внести существенные изменения в политику ЕС и сместить акцент с производственных обязательств на обеспечение разработки следующего поколения вычислительной архитектуры и развитии кадрового потенциала. Цели ЕС также включают укрепление внутренних цепочек поставок полупроводников в Европе и стимулирование инвестиций в микросхемы для нагрузок ИИ и HPC, пишет ioplus.nl.

Стратегический поворот в стратегии ЕС находит свою интеллектуальную опору в HiPEAC Vision 2025 — долгосрочной программе европейской сети HiPEAC (High Performance, Edge and Cloud computing), утверждающей, что будущая значимость Европы зависит не только от производства «кремния», но и от освоения парадигмы распределённых, устойчивых вычислений, которая сегодня требуется для развития ИИ-технологий.

Эта переоценка становится неотложной необходимостью в связи с реальностью «Великого перераспределения» (Great Reallocation) США, которые с помощью агрессивной торговой политики и масштабных субсидий способствуют оттоку из Европы в США капиталов и интеллектуальной собственности, создавая сложности для развития промышленной базы Европы. Кроме того, отмечается «стратосферный рост» компаний из США и Китае на фоне отставания европейских в сфере вычислительных технологий.

HiPEAC Vision, определяющее курс европейских исследований в области вычислений на следующее десятилетие, основано на концепции «Следующей вычислительной парадигмы» (Next Computing Paradigm, NCP), охватывающей высокопроизводительные экзафлопсные вычисления, облачные ЦОД и встраиваемые устройства. HiPEAC рассматривает этот сдвиг как динамичную совокупность «федеративных и распределённых сервисов». У Европы всё ещё есть сильные стороны, такие как мощный потенциал для разработки «периферийных и локальных устройств», сложных киберфизических систем (cyber-physical systems, CPS) и инструментов промышленной автоматизации.

Важнейшим аспектом в NCP краткосрочной перспективе является использование и развитие «распределённого агентного ИИ» с акцентом на локальной обработке данных и федеративности с целью снижения зависимость от централизованных иностранных решений гиперскейлеров для обеспечения безопасности критически важных данных и инфраструктуры. Хотя сейчас Евросоюз готов признать, что отказаться от американских облаков «почти невозможно». При этом и гиперскейлеры признают, что уже не могут гарантировать суверенитет данных в Европе.

Хотя «Европейский закон о чипах» позволил привлечь иностранные инвестиции, включая крупные проекты в Германии и Франции, углубленный анализ показывает «структурные ограничения, которые угрожают его долгосрочной эффективности». Также наблюдается перекос в пользу компаний, впервые реализующих инновационные технологии в реальных условиях и в коммерческом масштабе (First-of-a-Kind, FOAK), оставляя без достаточной поддержки более широкую цепочку поставок — проектные организации, производителей оборудования и поставщиков ключевых материалов.

Вдобавок заявленная цель увеличить до 20 % долю на мировом рынке полупроводников к 2030 году вызывает в отрасли большие сомнения — отсутствие гарантированного рыночного спроса в Европе остаётся «главным сдерживающим фактором для инвестиций». В связи с этим SEMI Europe выступает за фундаментальное изменение инструментария стимулирования, рекомендуя, чтобы «Закон ЕС о чипах 2.0» обязывал государства-участников блока принять рамочную программу «гармонизированных налоговых льгот для НИОКР и капитальных затрат в области полупроводников», чтобы поддерживать инновации и производство на начальном этапе для дальнейшего укрепления европейской экосистемы с упором на поставщиков материалов и оборудования, проектирование и современную упаковку.

Также отмечается, что налоговые льготы обеспечивают «предсказуемость и снижение административных расходов» по сравнению со сложными грантами. Они особенно эффективны для поддержки малых и средних предприятий (МСП) и модернизации существующих объектов. Согласно HiPEAC Vision, инвестиции в экосистему МСП имеют жизненно важное значение, поскольку именно МСП являются движущей силой прорывных инноваций.

Необходимость разработки единой европейской стратегии также связана с агрессивной индустриальной политикой США, пишет EE Times. После принятия программы «Миссия Генезис» (The Genesis Mission) и угрозы введения «100-% пошлины на импортные полупроводники» правительством США ведущие технологические компании направляют миллиарды долларов инвестиций в инфраструктуру США, создавая ощутимый отток капитала из Европы. Так, Nokia уже пообещала инвестировать $4 млрд в США, а Ericsson расширила свой «умный» завод в Техасе, чтобы и далее участвовать в федеральных закупках.

Чтобы Европа не стала просто рынком потребления зарубежных технологий, новый закон должен принять философские основы HiPEAC Vision: приоритет экосистемы проектирования и инструментальных средств, считают эксперты. Создание совместного предприятия по разработке чипов (Chips JU) вместо KDT JU направлено на решение этой проблемы путём развитии передовых мощностей проектирования и создании платформы виртуального проектирования (VDP). Этот процесс должен быть ускорен за счёт поддержки важнейших технологий, продвигаемых HiPEAC, таких как чиплеты и открытое аппаратное обеспечение, например, RISC-V, которые снижают барьеры для выхода на рынок и уменьшают зависимость от иностранцев.

Ориентируясь в своей стратегии на фокусе на распределённом интеллекте и устойчивом развитии, сформулированном HiPEAC, и внедряя механизмы промышленной поддержки, предлагаемые SEMI Europe, Европа может превратить новый «Закон о чипах» из чрезвычайной меры в последовательную долгосрочную промышленную стратегию. Этот переход закрепляет за Европой статус не только площадки для размещения иностранных заводов, но и суверенного архитектора цифрового будущего.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: