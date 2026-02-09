Геопатриация для изоляции: расходы на суверенные IaaS-сервисы в 2026 году превысят $80 млрд

По оценкам Gartner, в 2025 году объём глобального рынка суверенных облачных сервисов IaaS (инфраструктура как услуга) достиг $59,3 млрд. Данный сектор стремительно расширяется, что связано с геополитической напряжённостью: компании и государственные организации по всему миру стремятся к достижению технологической независимости, в связи с чем активно развивают локальные облачные платформы. В целом, по данным Gartner, из-за растущего спроса на проекты по геопатриации около 20 % текущих рабочих нагрузок будут перенесены с глобальных облачных площадок на суверенные платформы.

В географическом разрезе наибольшую выручку на рынке суверенных IaaS-сервисов в 2025 году обеспечил Китай — $37,5 млрд. На втором месте находится Северная Америка с $12,7 млрд, а замыкает тройку Европа с $6,9 млрд. Ещё около $851 млн пришлось на развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, $519 млн — на Японию.

В 2026 году, согласно оценкам аналитиков Gartner, объём рынка увеличится на 35,6 %, составив $80,4 млрд. Вклад Китая ожидается в размере $47,4 млрд, Северной Америки — $16,4 млрд, Европы — $12,6 млрд. Самые высокие темпы роста в годовом исчислении прогнозируются на Ближнем Востоке и в Африке (89 %), в развитых государствах Азиатско-Тихоокеанского региона (87 %) и в Европе (83 %).

В 2027-м, полагают специалисты Gartner, глобальные расходы на суверенные IaaS-сервисы достигнут $110,6 млрд, что будет соответствовать росту на 37,6 % по отношению к 2026-му. Китай останется лидером с $58,5 млрд, тогда как на второе место выйдет Европа с результатом в $23,1 млрд. В Северной Америке затраты, согласно прогнозам, поднимутся до $21,1 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: