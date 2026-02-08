Gartner: расходы на IT в 2026 году вырастут до $6,15 трлн

Согласно последним прогнозам Gartner, мировые расходы на IT достигнут в 2026 году $6,15 трлн, что на 10,8 % выше в сравнении с 2025 годом. Аналитики считают, что рост ИИ-инфраструктуры сохраняет высокие темпы несмотря на опасения возникновения «ИИ-пузыря», а расходы растут как в сегменте ПО, так и ИИ-оборудования, сообщает HPC Wire.

Gartner подчёркивает, что спрос облачных провайдеров гиперскейл-уровня продолжает оставаться драйвером инвестиций в ИИ-серверы. Ожидается, что расходы на серверы в 2026 году ускорятся, рост составит 36,9 % г/г. Общие затраты на дата-центры должны увеличиться на 31,7 %, превысив $650 млрд, тогда как в прошлом году речь шла приблизительно об $500 млрд.

Прогнозы вероятного роста расходов на программное обеспечение в 2026 году пришлось слегка пересмотреть в «худшую» сторону — он должен составить 14,7 % против 15,2 %, как на прикладное, так и на инфраструктурное ПО. Впрочем, компания уверена, что общие расходы на ПО останутся выше $1,4 трлн, а прогноз роста расходов на генеративные ИИ-модели остаётся неизменным, на уровне 80,8 %. Генеративные модели продолжат устойчивый рост, их доля на рынке ПО должна вырасти на 1,8 % в 2026 году.

А вот рост расходов на прочее аппаратное обеспечение, как ожидается, замедлится. Общие расходы на устройства, включая смартфоны, ПК и планшеты, должны достигнуть в 2026 году $836 млрд. Впрочем, некоторые факторы ограничения спроса замедлят рост до 6,1 %. Замедление во многом вызвано ростом цен на память, которые увеличивают средние отпускные цены устройств и это мешает замене электроники. Высокие цены на память также вызывают дефицит в бюджетном сегменте, где маржинальность традиционно ниже. Эти факторы влияют на замедление роста поставок различных устройств.

Методика расчётов затрат Gartner в значительной степени полагается на тщательный анализ продаж более тысячи вендоров с учётом всего спектра IT-продуктов и сервисов. Gartner применяет методы первичных исследований, дополняя вторичными источниками для формирования комплексной базы данных о размере рынка, на основе которой и строится прогноз. В ноябре 2025 года компания сообщала, что объём мирового IT-рынка в 2026 году впервые превысит $6 трлн. В январе Gartner объявила, что глобальные расходы на ИИ в 2026 году достигнут $2,5 трлн.

