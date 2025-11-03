Gartner: объём мирового IT-рынка в 2026 году впервые превысит $6 трлн

По оценкам компании Gartner, в 2025 году затраты на глобальном IT-рынке составят около $5,54 трлн. Это будет соответствовать росту примерно на 10 % по отношению к предыдущему году. Наиболее быстро развивается сегмент дата-центров, что связано со стремительным расширением сектора ИИ.

Аналитики учитывают расходы на ЦОД, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы. В 2025 году самые высокие темпы роста отмечены в области дата-центров — +46,8 % в годовом исчислении с итоговым результатом $489,45 млрд. Столь значительная динамика объясняется большими расходами гиперскейлеров и облачных провайдеров на серверы с дорогостоящими ИИ-ускорителями и высокопроизводительные СХД.

Продажи ПО корпоративного класса по сравнению с 2024 годом поднялись на 11,9 % — до $1,24 трлн. IT-сервисы в 2025-м принесут около $1,72 трлн, что на 6,5 % больше по сравнению с предыдущим годом. Затраты в сфере телекоммуникационных сервисов оцениваются в $1,3 трлн — +3,8 % год к году. Продажи электронных устройств поднимутся на 8,4 % — до $783,16 млрд.

В 2026 году, полагают эксперты Gartner, объём мирового IT-рынка впервые превысит $6 трлн, достигнув $6,08 трлн. При этом отгрузки оборудования для дата-центров в годовом исчислении увеличатся на 19 % — до $582,45. В сегменте корпоративного ПО ожидается рост на 15,2 % — до $1,43 трлн. IT-сервисы, как прогнозируется, в 2026 году принесут $1,87 трлн, что будет соответствовать прибавке в размере 8,7 % по отношению к 2025-му. Объём сектора телекоммуникационных сервисов расширится на 4,5 %, достигнув $1,36 трлн. Продажи электронных устройств принесут $836,28 млрд — +6,8 % по отношению к 2025 году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: