Gartner: в 2026 году расходы на ИИ превысят $2 трлн благодаря инвестициям гиперскейлеров

По прогнозам экспертов, уже в этом году глобальные затраты на ИИ приблизятся к $1,5 трлн, а в 2026 году превысят и $2 трлн. Это произойдёт на фоне неугасающего спроса на строительство новой ИИ-инфраструктуры, сообщает IEEE ComSoc со ссылкой на исследование Gartner.

Драйверами столь значительного спроса выступают гиперскейлеры, продолжающие вкладывать средства в строительство ИИ ЦОД, покупку оборудования и комплектующих, включая ИИ-ускорители, а также повсеместное внедрение ИИ в пользовательские устройства. Как заявляют в Gartner, ожидается продолжение инвестиций в расширение ИИ-инфраструктуры, поскольку ключевые гиперскейлеры продолжают наращивать затраты. Инвесторами сегодня выступают не только «традиционные» американские техногиганты, но и компании из Китая и «новые» облачные ИИ-провайдеры вроде Oracle. Более того, способствуют развитию рынка и инвестиции венчурных капиталистов.

По некоторым данным, в 2026 году ожидается массовая интеграция ИИ в продукты вроде смартфонов и ПК. Такие смартфоны будут получать чипсеты с мощными нейропроцессорами (NPU), способными запускать довольно производительные ИИ-модели непосредственно на устройствах. Это позволит генерировать контент, расширить возможности ИИ-ассистентов и др. Это тоже способствует общему росту расходов, поскольку многие производители интегрируют такие функции буквально «по умолчанию».

По прогнозам IDC, смартфоны с поддержкой генеративного ИИ будут занимать к 2028 году 54 % рынка, а Gartner ожидает, что около 100 % моделей премиум-уровня получат соответствующую функциональность к 2029 году — это увеличить как поставки, так и расходы пользователей.

Всё чаще вкладывает средства в решения на основе искусственного интеллекта и бизнес в целом. Впрочем, в этой нише отмечается скорее покупка готовых решений «с полки», чем разработка кастомных продуктов на основе генеративного ИИ. Значительная часть роста приходится на продажи ИИ-оборудования, включая ИИ-ускорители различных типов. По некоторым данным, это почти удвоит рынок ИИ-серверов в 2025 году. В марте Bloomberg Intelligence сообщалось, что ежегодные затраты техногигантов на ИИ превысят $500 млрд уже в следующем десятилетии. Причём большая часть денег пойдёт на инференс.

