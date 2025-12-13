Мировой рынок серверов бьёт рекорды благодаря ИИ: квартальная выручка превысила $110 млрд, а Китай резко нарастил свою долю

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования мирового рынка серверов в III квартале уходящего года. Продажи в денежном выражении достигли рекордных $112,4 млрд: это на 61,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда отгрузки оценивались в $69,79 млрд. При этом продажи СХД показали минимальный рост год к году.

Квартальная выручка от продаж серверов с архитектурой x86 увеличилась на 32,8 % — до $76,3 млрд. Системы с процессорами на других архитектурах принесли производителям $36,2 млрд, показав рост на 192,7 % в годовом исчислении. Более половины от общего объёма отрасли обеспечили серверы, оборудованные ускорителями: на фоне стремительного внедрения ИИ поставки таких машин в денежном выражении поднялись на 49,4 % по сравнению с III четвертью 2024 года.

С географической точки зрения самые высокие темпы роста продемонстрировали США — плюс 79,1 % в годовом исчислении: этому способствовало увеличение продаж ИИ-серверов на 105,5 %. Канада показала прибавку в размере 69,8 %. В Китае зафиксировано увеличение поставок в денежном выражении на 37,6 %: при этом на КНР пришлась почти пятая часть квартальной выручки в мировом масштабе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учёта Китая и Японии) рост составил 37,4 %, в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) — 31,0 %, в Японии — 28,1 %. В Латинской Америке продажи поднялись на 4,1 %.

Рейтинг ведущих поставщиков серверов по итогам III квартала 2025 года возглавляет Dell Technologies с выручкой в размере $9,3 млрд и долей 8,3 %. На втором месте располагается Supermicro с $4,5 млрд и 4,0 %, а замыкает тройку IEIT Systems с $4,14 млрд и 3,7 %. На четвёртой и пятой строках находятся Lenovo и НРЕ, у которых выручка составила соответственно $4,0 млрд и $3,4 млрд, а рыночная доля — 3,6 % и 3,0 %. При этом у всех перечисленных компаний доли сократились по сравнению с III кварталом 2024 года.

