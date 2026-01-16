Gartner: глобальные расходы на ИИ в 2026 году достигнут $2,5 трлн

По оценкам Gartner, в 2025 году затраты, связанные с ИИ, достигли в мировом масштабе $1,76 трлн. Отрасль стремительно развивается: в 2026-м её объём, как ожидается, увеличится на 44 % в годовом исчислении, достигнув $2,53 трлн. А в 2027 году затраты могут вырасти до $3,34 трлн.

Аналитики подсчитали, что в 2025-м наибольшая часть затрат пришлась на ИИ-инфраструктуру — $964,96 млрд. Связано это с активным развитием дата-центров, ориентированных на ресурсоёмкие задачи обучения больших языковых моделей (LLM) и инференса. Ожидается, что в 2026 году расходы в области ИИ-инфраструктуры составят $1,37 трлн, а в 2027-м — $1,75 трлн.

Всевозможные ИИ-сервисы в 2025 году принесли $439,44 млрд, софт в области ИИ — $283,14 млрд, средства ИИ-кибербезопасности — $25,92 млрд. В 2026 году эти расходы, по мнению аналитиков Gartner, поднимутся соответственно до $588,65 млрд, $452,46 млрд и $51,35 млрд. В 2027-м ожидается увеличение затрат до $761,04 млрд, $636,15 млрд и $86,0 млрд.

Среди других ключевых статей расходов названы ИИ-модели, ИИ-платформы для наук о данных и машинного обучения, платформы разработки ИИ-приложений и данные для ИИ. В 2025 году затраты по указанным направлениям оцениваются в $14,42 млрд, $21,87 млрд, $6,59 млрд и $827 млн соответственно. В 2026 году прогнозируется рост до $26,38 млрд, $31,12 млрд, $8,42 млрд и $3,12 млрд, а в 2027-м — до $43,45 млрд, $44,48 млрд, $10,92 и $6,44 млрд.

Аналитики Gartner также говорят о продолжающемся увеличении поставок ИИ-серверов. Их продажи в денежном выражении в 2026 году, как прогнозируется, подскочат на 49 % по сравнению с предыдущим годом. На такие серверы придётся приблизительно 17 % от общих расходов на глобальном рынке ИИ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: