IBM купила Confluent за $11 млрд, чтобы побольше заработать на ИИ

IBM объявила о приобретении поставщика инфраструктуры для обработки потоковых данных Confluent. Согласно соглашению, IBM приобретает все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Confluent по цене $31/ед., что на 25,5 % превышает текущую цену акций в $23,14 и соответствует общей стоимости предприятия в $11 млрд. Оплата будет произведена IBM за счёт имеющихся денежных средств.

Покупка Confluent станет крупнейшей сделкой для IBM за последнее время, поскольку компания переориентирует свой бизнес на ИИ, пишет The Wall Street Journal. После объявления о сделке акции Confluent взлетели более чем на 25 % на премаркете, в то время как акции IBM немного упали в цене. В июне 2021 года Confluent вышла на биржу, получив в ходе первичного размещения $828 млн при оценке рыночной стоимости в $4,5 млрд. В настоящее время рыночная капитализация Confluent составляет $8,09 млрд.

Confluent была основана в 2014 году тремя бывшими инженерами LinkedIn, разработавшими ПО Apache Kafka. В 2015 году компания запустила самоуправляемую платформу Confluent, а в 2020 году — полностью управляемое SaaS-решение Confluent Cloud. У компании насчитывается более 6500 клиентов в основных отраслях промышленности. Более 40 % из них входят в список Fortune 500. Confluent сотрудничает в технологической отрасли с такими компаниями, как Anthropic, AWS, GCP, Microsoft, Snowflake и т.д.

Сделка уже одобрена советом директоров IBM, а также советом директоров и независимым специальным комитетом Confluent. Теперь дело за одобрением акционерами Confluent и получением разрешений регулирующих органов. IBM сообщила, что заключила соглашение с крупнейшими акционерами и инвесторами Confluent, которым в совокупности принадлежит около 62 % голосующих акций, находящихся в обращении. Согласно этому соглашению, они будут голосовать за одобрение сделки только с IBM. Как ожидается, с учётом необходимых процедур, сделка будет закрыта к середине 2026 года.

Confluent является разработчиком корпоративной open source платформы для работы с потоками данных в режиме реального времени. IBM отметила, что Confluent «превосходно» справляется с подготовкой данных для ИИ, поддерживая их чистоту и связность и устраняя разрозненность, присущую агентному ИИ. За последние четыре года общий объём доступного рынка Confluent (TAM) удвоился с $50 до $100 млрд. Возможности Confluent в сочетании с ПО IBM для ИИ-инфраструктуры и решениями IBM для автоматизации обеспечат более эффективную работу компаний в сфере ИИ.

Благодаря сделке IBM получит мощный механизм и платформу для стриминговой обработки данных в режиме реального времени, которые она сможет интегрировать в свои решения для ИИ-конвейеров, в том числе в агентов watsonx, отметил ресурс Blocks & Files. В мае 2025 года IBM приобрела примерно за $3 млрд DataStax, разработчика AstraDB — облачной NoSQL-СУБД на базе Apache Cassandra, интеграция технологий которой в IBM watsonx поможет управлять и упрощать доступ к огромным объёмам данных, которые необходимы для генеративного ИИ.

В свою очередь, Salesforce в мае приобрела компанию Informatica, занимающуюся инфраструктурой данных, примерно за $8 млрд, а Databricks в октябре анонсировала продукт для стриминговой работы с данными, что может ограничить рынок Confluent, пишет Blocks & Files.

