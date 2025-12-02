Миллионы IOPS, без посредников: NVIDIA SCADA позволит GPU напрямую брать данные у SSD

NVIDIA разрабатывает SCADA (Scaled Accelerated Data Access, масштабируемый ускоренный доступ к данным) — новую IO-архитектуру, где GPU инициируют и управляют процессом работы с хранилищами, сообщил Blocks & Files. SCADA отличается от существующего протокола NVIDIA GPUDirect, который, упрощённо говоря, позволяет ускорить обмен данными с накопителями, напрямую связывая посредством RDMA память ускорителей и NVMe SSD. В этой схеме CPU хоть и не отвечает за саму передачу данных, но оркестрация процесса всё равно ложится на его плечи. SCADA же предлагает перенести на GPU и её.

Обучение ИИ-моделей обычно требует передачи больших объёмов данных за сравнительно небольшой промежуток времени. При ИИ-инференсе осуществляется передача небольших IO-блоков (менее 4 Кбайт) во множестве потоков, а время на управление каждой передачей относительно велико. Исследование NVIDIA показало, что инициирование таких передач самим GPU сокращает время и ускоряет инференс. В результате была разработана схема SCADA.

NVIDIA уже сотрудничает с партнёрами по экосистеме хранения данных с целью внедрения SCADA. Так, Marvell отмечает: «Потребность в ИИ-инфраструктуре побуждает компании, занимающиеся СХД, разрабатывать SSD, контроллеры, NAND-накопители и др. технологии, оптимизированные для поддержки GPU, с акцентом на более высокий показатель IOPS для ИИ-инференса. Это будет принципиально отличаться от технологий для накопителей, подключенных к CPU, где главными приоритетами являются задержка и ёмкость».

По словам Marvell, в рамках SCADA ускорители используют семантику памяти при работе с накопителями. Однако сами SSD мало подходят для таких задач, поскольку не могут обеспечить необходимый уровень IOPS, когда во время инференса тысячи параллельных потоков запрашивают наборы данных размером менее 4 Кбайт. Это приводит к недоиспользованию шины PCIe, «голоданию» GPU и пустой трате циклов. В CPU-центричной архитектуре, которая подходит для обучения моделей, параллельных потоков данных десятки, а не тысячи, а блоки данных крупные — от SSD требуется высокие ёмкость и пропускная способность, а также малая задержка, поскольку свою задержку в рамках СХД также внесут PCIe и Ethernet.

Внедрение PCIe 6.0 и PCIe 7.0, конечно, само по себе ускорит обмен данными, но контроллеры SSD также нуждаются в обновлении. Они должны уметь использовать возможности SCADA, иметь оптимальные схемы коррекции ошибок для малых блоков данных и быть мультипротокольными (PCIe, CXL, Ethernet). Компания Micron также участвует в разработке SCADA.

В рамках SC25 Micron показала прототип SCADA-хранилища на базе платформы H3 Platform Falcon 6048 с PCIe 6.0 (44 × E1.S NVMe SSD + 6 × GPU/DPU/NIC), оснащённой 44 накопителями Micron 9650 (7,68 Тбайт, до 5,4 млн на случайном чтении 4K-блоками с глубиной очереди 512, PCIe 6.0), тремя коммутаторами Broadcom PEX90000 (144 линии PCIe 6.0 в каждом), одним процессором Intel Xeon (PCIe 5.0) и тремя ускорителями NVIDIA H100 (PCIe 5.0). Micron заявила, что система «демонстрирует линейное масштабирование производительности от 1 до 44 SSD», доходя до 230 млн IOPS, что довольно близко к теоретическому максимуму в 237,6 млн IOPS.

«В сочетании с PCIe 6.0 и высокопроизводительными SSD архитектура [SCADA] обеспечивает доступ к данным в режиме реального времени для таких рабочих нагрузок, как векторные базы данных, графовые нейронные сети и крупномасштабные конвейеры инференса», — подытожила Micron.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: