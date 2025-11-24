Корпорация IBM объявила о выпуске обновлённой СХД Storage Scale System 6000, предназначенной для работы с ресурсоёмкими ИИ-приложениями, а также с нагрузками, которым требуется интенсивный обмен большими объёмами информации.

Платформа Storage Scale System 6000 дебютировала в конце 2024 года. Устройство типоразмера 4U оснащено двумя контроллерами, работающими в режиме «активный — активный». Применяются процессоры AMD EPYC Genoa 7642 (48C/96T; 2,3–3,3 ГГц; 225 Вт) или EPYC Embedded 9454 (48C/96T; 2,75–3,8 ГГц; 290 Вт), а максимальный объём оперативной памяти в расчёте на систему составляет 3072 Гбайт. Допускается установка 48 NVMe-накопителей. Также поддерживаются фирменные FCM-модули со сжатием на лету.

Вместимость оригинальной версии достигала 2,2 Пбайт (при использовании комбинации SSD на 30 и 60 Тбайт). При подключении девяти дополнительных JBOD-массивов показатель вырастал до 15 Пбайт. Заявленная производительность — до 13 млн IOPS. Пропускная способность при чтении — до 330 Гбайт/с, при записи — до 155 Гбайт/с.

В случае обновлённой модификации Storage Scale System 6000 реализована поддержка QLC-накопителей вместимостью до 122 Тбайт. Кроме того, представлены новые модули расширения All-Flash Expansion Enclosure стандарта 2U, рассчитанные на 26 двухпортовых накопителей QLC. В результате, общая ёмкость СХД в конфигурации в виде стойки 42U достигает 47 Пбайт, что примерно втрое больше по сравнению с оригинальным вариантом. При этом быстродействие поднялось до 28 млн IOPS, а пропускная способность в режиме чтения — до 340 Гбайт/с.

В состав All-Flash Expansion Enclosure входят DPU NVIDIA BlueField-3 (до 4 шт.). Каждый модуль расширения может обеспечить пропускную способность до 100 Гбайт/с. Решение оптимизировано для обучения больших языковых моделей, инференса, НРС-задач и пр. В продажу изделие поступит в декабре; тогда же станет доступно улучшенное ПО для СХД — IBM Storage Scale System 7.0.0.

